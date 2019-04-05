Son Dakika Haberleri: Assange'ın "Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılacağı" İddiasına Yalanlama

Assange'ın "Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılacağı" İddiasına Yalanlama

2 saat önce

Ekvador, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın, sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden çıkarılacağı iddiasını yalanladı.

Assange'ın
Ekvador, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın, sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden çıkarılacağı iddiasını yalanladı.

Adının açıklanmasını istemeyen Ekvadorlu üst düzey bir yetkili, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun şahsi görüşmelerinin gizlice dinlenmesine öfkelendiğini, öte yandan Wikileaks'in "Assange'ın günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, bu yönde bir karar alınmadığını söyledi.

Ekvador Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "belgeyle desteklenmeyen dedikodular, teoriler veya varsayımlar üzerine yorum yapılmayacağı" ifade edildi.

Wikileaks'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, üst düzey bir Ekvador yetkilisinin, "Assange'ın günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını" söylediği ileri sürülmüştü.

Uluslararası organizasyonun blog sitesindeki açıklamada bu kararın, Ekvador Devlet Başkanı Moreno'nun, kardeşi tarafından oluşturulan bir offshore hesabını kullandığına dair iddiaların üstünü kapatma girişimi olduğu savunulmuştu.

Moreno, üç gün önce yaptığı açıklamada, Wikileaks'i, özel görüşmelerini ve telefon konuşmalarını gizlice dinlemek, yıllar önce Avrupa'da çekilen kendisinin ve ailesinin fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçlamıştı.

6 yıldır büyükelçilikte yaşıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den bu yana Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA

Julian Assange, Londra, Güncel
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