Assange'ın Ekvador Vatandaşlığı da İptal Edildi

Ekvador hükümeti, Wikileaks kurucusu Julian Assange'a geçen yıl verilen Ekvador vatandaşlığının iptal edildiğini bildirdi.

Ekvador hükümeti, Wikileaks kurucusu Julian Assange'a geçen yıl verilen Ekvador vatandaşlığının iptal edildiğini bildirdi.



Ekvador hükümetinden yapılan açıklamada, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde gözaltına alınan Assange'a geçen yıl verilen vatandaşlığın iptal edildiği belirtildi.



Hükümet ayrıca Wikileaks'in destekçileri ve iki Rus bilgisayar korsanını, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.



Ekvador İçişleri Bakanı Maria Paula Romo da Wikileaks'in bir çalışanının eski Dışişleri Bakanı Ricardo Patino ile bu yıl Peru, İspanya ve Venezuela dahil birçok ülkeye seyahat ederek hükümeti zayıflatmaya teşebbüs ettiğini söyledi.



Romo, bu şahıs ve Ekvador'da çalışan iki Rus bilgisayar korsanının isimlerinin saatler içinde yargıya havale edileceğini kaydetti.



Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından Wikileaks kurucusu Julian Assange bu ülkenin Londra'daki büyükelçiliğinde gözaltına alınmıştı.



İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Assange'ın idam cezasıyla karşılaşması durumunda ABD'ye iade edilmeyeceğini söylemişti.



2012'den beri büyükelçilikte yaşıyordu



ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan 47 yaşındaki Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.



İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.



Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.



İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.



Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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