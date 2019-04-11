Assange'ın Gözaltına Alınması

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, gözaltına alınan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın idam cezası ile karşılaşması durumunda ABD'ye iade edilmeyeceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, gözaltına alınan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın idam cezası ile karşılaşması durumunda ABD'ye iade edilmeyeceğini söyledi.



İngiliz SkyNews'a değerlendirmede bulunan Bakan Duncan, Assange'ın ABD'ye iade edilip edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Her durumda bizim geniş çaplı politikamız bu. Bu durum Julian Assange için de geçerli. Eğer idam cezası ile karşı karşıya kalacaksa iade edilmeyecek." cevabını verdi.



İngiliz polisi Scotland Yard'dan yapılan açıklamada ise Assange'ın kefaletle serbest bırakılma şartlarına ilaveten ABD'nin iade talebi doğrultusunda gözaltına alındığını bildirdi.



Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından bu ülkenin Londra'daki elçiliğinde gözaltına alınan Assange yerel saatle 13.29'da Westminster'daki Ceza Mahkemesine getirildi.



Assange'ın mahkemeye getirilmesi sırasında aracın havadan helikopterle takip edilmesi ve bölgede alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.



- 2012'den beri büyükelçilikte yaşıyordu



ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan 47 yaşındaki Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.



İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.



Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.



İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.



Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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