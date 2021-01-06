Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi - Son Dakika

Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi

06.01.2021 15:35
Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi, System.String[]

İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.

İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.

Başkent Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, avukatları Assange'ın yen tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tutulduğu Belmarsh Hapishanesinde ciddi risk altında olduğunu söyledi.

Avukatlar, 49 yaşındaki Assange'ın ABD'ye iadesi reddedildiği için içeride tutulma gerekçesi kalmadığını savunarak kefaletle veya şartlı olarak serbest bırakılmasını istedi.

ABD tarafının avukatları ise Assange'ın daha önce kefaletle serbest bırakılmasının ardından Ekvador Büyükelçiliğine sığındığını hatırlatarak benzer bir durumun yaşanabileceğini öne sürdü. Avukatlar ayıca Belmarsh Hapishanesinde sadece 3 kişide Kovid-19 görüldüğünü savundu.

Yaklaşık 1,5 saat süren duruşmanın sonunda hakim Vanessa Baraitser, Assange'ın büyük bir destekçi kitlesi olduğunu ve kaçmaya çalışırsa bu kişilerden yardım alabileceğini belirtti.

WikiLeaks'in, ABD'nin devlet sırlarını ifşa etmekle suçladığı Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın kaçmasına yardım ettiğini de kaydeden Baraitser, bu gerekçelerle kefalet talebini reddettiğini açıkladı.

92 yaşındaki Assange destekçisi gözaltına alındı

Karar, mahkeme dışında bekleyen Assange destekçilerinin tepkisini çekti.

Assange'ın derhal serbest bırakılmasını isteyen destekçileri, gösteri düzenledi. Kovid-19 önlemlerini gerekçe gösteren polis, gruba müdahale etti. Müdahale sırasında 92 yaşında olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

Süreç

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını Eylül 2020'de dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

2020 Şubat ayında başlayan iade davası, 4 Ocak'ta sonuçlanmış ve intihar etme riski bulunduğu gerekçesiyle ABD'ye iadesi reddedilmişti.

Temyize gideceğini açıklayan ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyordu.

İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Julian Assange, Ekvador, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi - Son Dakika


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