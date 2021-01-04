Assange'ın partneri Morris, ABD'nin iade talebinin reddedilmesine rağmen endişeli - Son Dakika

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın partneri ve 2 çocuğunun annesi Stella Morris, Assange'ın iadesinin reddedilmesinin adalet yolunda ilk adım olduğunu ancak ABD'nin hala onu yargılamak istemesinden derin endişe duyduklarını söyledi.

Morris, hükmün açıklanmasının ardından başkent Londra'daki Old Bailey Mahkemesi önünde açıklama yaptı.

Sözlerine, "Bugünün Julian'ın eve döneceği gün olmasını umut etmiştim. Bugün o gün değil ama o gün yakında gelecek." diye başlayan Morris, Assange'ın hüküm giymediği halde Belmarsh Hapishanesinde tutulmaya, çocuklarının da babalarının sevgisinden mahrum kalmaya devam ettiği sürece bir kutlama yapamayacaklarını ifade etti.

Kutlamayı ancak Assange'ın "eve döndüğü gün" yapacaklarını söyleyen Morris, "Bugün Julian için bir zafer. Bugünkü zafer, adalet yolunda ilk adım." ifadesini kullandı.

Morris, mahkemenin, Assange'ın yaşadıklarının insanlık dışı olduğunu kabul etmesinden memnuniyet duyduklarını ancak ABD'deki iddianamenin hala düşürülmemesinin kendilerini kaygılandırdığını ifade etti.

ABD hükümetinin hükme itiraz etme kararı almasından son derece endişeli olduklarını vurgulayan Morris, "Julian'ı cezalandırmak ve onu hayatının geri kalanı boyunca ABD hapishane sisteminin en derin, en karanlık deliğine atarak ortadan kaldırmak istemeye devam ediyorlar. Gazeteciliğin bu ülkede veya başka herhangi bir ülkede suç olduğunu asla kabul etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kefalet duruşması yapılacak

Bu arada Assange'ın avukatlarının yaptığı kefalet başvurusunun, 6 Ocak Çarşamba günü görüşüleceği belirtildi. Başvuru kabul edilirse Assange, ABD'nin Yüksek Mahkemeye yapacağı başvuru sonuçlanmadan serbest kalabilecek.

Hakim Vanessa Baraitser, Assange'ın, iade edilmesi durumunda intihar edebileceğini belirterek ABD'nin talebini reddetmişti.

ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan 49 yaşındaki Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyordu.

İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyordu.

Basın örgütleri de Assange'ın yayınladıkları nedeniyle yargılanmasının kötü bir örnek oluşturacağını ve bundan sonra ABD'nin herhangi bir gazeteciyi casusluk suçlamasıyla yargılayabileceğini vurguluyordu.