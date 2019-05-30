Assange sağlık nedenleriyle bugün duruşmaya katılamadı

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, sağlık problemleri nedeniyle mahkemeye gidemedi.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, sağlık problemleri nedeniyle mahkemeye gidemedi.



İngiltere'nin Westminster Magistrates Mahkemesinde bugün yapılacak duruşmaya video bağlantısıyla katılması beklenen WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, sağlık problemleri nedeniyle duruşmayı kaçırdı. Assange'ın avukatı Gareth Pierce, mahkemeye müvekkilinin sağlığını iyi olmadığını, hapishanede durumunun ciddi bir şekilde kötüleştiğini ve güçlükle konuşabildiğini söyledi. Kıdemli Bölge Hakimi Emma Arbuthnot, davanın 12 Haziran'da yapılacağını ve bütün taraflar için uygunsa Belmarsh Cezaevinde gerçekleştirilebileceğini söyledi.



WikiLeaks, daha önce yaptığı açıklamada kurucusunun durumuyla ilgili ciddi bir kaygı duyduğunu, planlanan mahkeme tarihinden önce önemli ölçüde kilo verdiğini ve hapishanenin sağlık koğuşuna taşındığını bildirmişti. Savunma Avukatı Per Samuelson, Assange'in Londra'nın güneydoğusundaki yüksek güvenlikli hapishanede 7 hafta kaldıktan sonra geçtiğimiz Cuma günü çok kötü bir durumda olduğunu ve onunla normal bir görüşme yapmanın mümkün olmadığını söyledi. - LONDRA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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