Assange: WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın kefaletle serbest bırakılma başvurusu reddedildi - Son Dakika
BBC

Assange: WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın kefaletle serbest bırakılma başvurusu reddedildi

06.01.2021 15:37
Assange: WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın kefaletle serbest bırakılma başvurusu reddedildi, System.String[]

İngiltere mahkemesi, sağlık sorunları gerekçesiyle ABD'ye iade edilmeyen WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma başvurusunu reddetti.

Sağlık sorunları gerekçesiyle ABD'ye iade edilmeyen WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma başvurusu reddedildi.

İngiltere'de Londra Merkez Ceza Mahkemesi, Assange'ın casusluk ve gizli bilgileri sızdırmak ile suçlandığı ABD'ye iadesi talebini reddetmişti.

Mahkemenin bu kararı, Assange'ın avukatlarının "kefaletle tahliye" konusunda beklentilerini artırmıştı. Ancak Yargıç Vanessa Baraitser, Assange'ın tecritte tutulduğu sıkı güvenlikli Belmarsh hapishanesinde kalmaya devam etmesine hükmetti.

Assange'ın firar etmesi riskinin bulunduğunu savunan Baraitser, "Assange'ın bugün serbest bırakılırsa temyiz davasına çıkmak üzere mahkemeye teslim olmayacağına inanmak için sağlam nedenler bulunduğunu" söyledi.

Assange'dan iki çocuğu olan partneri Stella Moris, ABD Başkanı Donald Trump'tan Assange için af çıkarmasını istedi.

Kararın ardından konuşan Moris, "Bu büyük bir hayal kırıklığı. Julian Belmarsh hapishanesinde olmamalı. Adalet bakanlığından suçlamaları geri çekmesini ve ABD Başkanı'ndan Julian için af çıkarmasını talep ediyorum" dedi.

ABD'ye iade talebi reddedildi

Pazartesi günü mahkeme, ABD'nin iade talebini, Julian Assange'ın ABD'ye gönderilmesi halinde ruh sağlığının bozulması tehlikesi ve intihar riski gerekçeleriyle reddetmişti.

Assange'ın avukatlarından Ed Fitzgerald, mahkemeye, müvekkillerinin kaçmayacağını gösteren kanıtlar sunacaklarını söylemişti.

Assange ABD'de kendisine yöneltilen 18 ayrı suçlamadan yargılanır ve suçlu bulunursa 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Amerikalı yetkililer ise cezanın daha ziyade 4 ila 6 yıl arasında olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.





Assange'ı destekleyenler haftalardır devam eden duruşmalar boyunca WikiLeaks'in kurucusuna ABD'nin yönelttiği suçlamaların basın özgürlüğüne saldırı olduğu yönünde bir kampanya yürütmüştü.

Suçlamalar neler?

Julian Assange'a yönelik suçlamalar, WikiLeaks'ın 2010 ve 2011 yıllarında Afganistan ve Irak'ta ABD tarafından yürütülen savaşa ilişkin binlerce gizli belgeyi ve diplomatik yazışmayı sızdırarak yayımlamasına dayanıyor.

Amerikalı savcılar 2006 yılında WikiLeaks'i kuran Assange'ı, eski askeri istihbarat uzmanı Chelsea Manning'in gizli bilgilere ulaşmasına ve casusluk yasalarını ihlal etmesine yardımcı olmak ve gizli, istihbarat elemanlarının yaşamını tehlikeye atacak bilgileri yayımlamakla suçluyor.

49 yaşındaki Assange ise Manning ile ABD resmi kurumlarına ait bilgisayar şifrelerinin kırılması konusunda işbirliği yaptığı iddialarını reddediyor.

Assange, yayımladığı belgeler yüzünden insanların güvenliğinin tehlikeye girdiğine dair bir kanıt olmadığını söylüyor.

Avukatları da Assange'a getirilen suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu, WikiLeaks'in yayımladığı ABD hükümetine ait belgelerde savaş suçları ve insan hakları ihlallerinin kanıtları bulunduğu için müvekillerinin peşine düşüldüğünü belirtiyor.

Assange'ın partneri Stella Moris, İngiliz Daily Mail gazetesinde yayımlanan yazısında iade kararının düşünülemeyecek bir hukuk ihlali olacağını söylemişti.

Tanıklar neler söyledi?

İade davasının duruşmalarında Assange'ın avukatları tarafından çağırılan bir dizi tanık, WikiLeaks'in, ABD'nin Irak ve Afganistan'da yürüttüğü savaşa ilişkin birçok gerçeği gün ışığına çıkarmakta hayati bir rol oynadığını anlattılar.

Bu tanıklardan Reprieve adlı yardım kuruluşunun kurucusu Clive Staffford-Smith ABD'ye ait insansız hava araçlarının Pakistan'da yürüttüğü saldırılar gibi olaylarda hukukun ciddi şekilde ihlal edildiğini, bunların WikiLeaks tarafından açığa çıkarıldığını söyledi.

Onlarca yıl önce Vietnam savaşıyla ilgili ABD gizli belgelerini sızdırmış olan Daniel Ellsberg de Assange için tanıklık yapanlardan biriydi ve Assange'ın kamu yararına bir şey yaptığını ve ABD'de adil bir şekilde yargılanmasının mümkün olmadığını söylemişti.

WikiLeaks'in kurucusu yaklaşık 7 yıl boyunca, sığındığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşadıktan sonra 2019'da dışarı çıkmaya karar vermiş ve İngiliz polisi tarafından 2012'de belirlenen kefalet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İsveç'te Julian Assange hakkında açılan cinsel saldırı suçlamaları ise daha sonra savcılar tarafından düşürülmüştü.

Assange: WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın kefaletle serbest bırakılma başvurusu reddedildi
Assange: WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın kefaletle serbest bırakılma başvurusu reddedildi

Amerika Birleşik Devletleri, Julian Assange, İngiltere, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Assange: WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın kefaletle serbest bırakılma başvurusu reddedildi - Son Dakika Dünya

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