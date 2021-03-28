Assassin's Creed serisi önemli yazarını kaybetti! - Son Dakika

Assassin's Creed serisi önemli yazarını kaybetti!

Assassin\'s Creed serisi önemli yazarını kaybetti!
Son Güncelleme: 29.03.2021 09:55

Assassin's Creed serisi adına oyunun geleceğinin tehlikede olduğunu söylemek doğru olur. Birçok oyunda imzası olan önemli yazar Darby McDevitt, Ubisoft'tan ayrıldı.

Assassin's Creed serisi adına oyunun geleceğinin tehlikede olduğunu söylemek doğru olur. Birçok oyunda imzası olan önemli yazar Darby McDevitt, Ubisoft'tan ayrıldı.

İşte şimdi Assassin's Creed oyun serisinin geleceği adına endişelenebiliriz. Serinin birçok oyununda etkisi olan önemli yazar Darby McDevitt, geçtiğimiz gün bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada; 10 yıllık sürenin sonunda Ubisoft Montréal stüdyosundan ayrıldığını dile getirdi. Sonuç olarak ise önemli seri iki tane büyük lorekeeper'ını kaybetmiş oldu.

Assassin's Creed Serisini Gidişatı Nereye?

Assassin's Creed Valhalla, AC4: AC Revelations, Black Flag, Origins, Unity gibi birçok serinin oyununda yazarlık yapan McDevitt, Ubisoft stüdyosundan ayrılıyor. Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamayı şu şekilde duyurdu:

" Bugün Ubisoft stüdyosundaki son günüm! Harika insanlarla beraber 10 yıl çalıştıktan, inanılmaz karakterler ve bir dizi hikayeler yarattıktan, muhteşem hayranlarımızla iletişimimden sonra, yeni kararlar aldım.

Yıllar içerisinde çalışmalarımızın yayılmasını sağlayan ve destekleyen içerik üreticilerine ve bütün hayranlarımıza özel bir teşekkür ediyorum. İlginiz adına çok teşekkür ederiz! En derin hayranlıkla ve saygımla. Birçoğunuzu tanımak ömrüm boyunca süregelecek bir onurdu. "

Böylece Assassin's Creed oyununun geleceği gündeme geldi.

Kaynak: Playerbros

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SON DAKİKA: Assassin's Creed serisi önemli yazarını kaybetti! - Son Dakika
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