Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök'tan derinlemesine bakış fragmanı yayınlandı - Son Dakika

Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök'tan derinlemesine bakış fragmanı yayınlandı

Assassin\'s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök\'tan derinlemesine bakış fragmanı yayınlandı
Son Güncelleme: 11.02.2022 13:05

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'nın yeni DLC'si Dawn of Ragnarök'ün yeni oyun özellikleri hakkında detaylıca bilgi edinebileceğimiz 6 dakikalık fragman yayınladı.

Ubisoft'un 10 Şubat'ta yayınladığı Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök'e derinlemesine bakış fragmanında yeni genişleme paketi hakkında oldukça detaylı bilgiler paylaşıldı. Dawn of Ragnarök'te hem tanrısal güçleri açığa çıkarırken hem de savaş, gizlilik ve keşfin yeni yönlerini keşfederken oyuncular, Odin'in kaderiyle yüzleşecek.

UBISOFT: BUGÜNE KADAR Kİ EN İDDİALI OYUN GENİŞLEMESİ

Dawn of Ragnarök hakkında bugüne kadar ki en iddialı Assassin's Creed oyun genişlemesi olarak duyuruldu. Dawn of Ragnarök'ta Viking efsanesi Odin olarak mitolojik bir maceraya atlanacak. Odin'in bu DLC'deki tek amacı, oğlu Baldr'i kurtarmak olacak.

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Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök'tan derinlemesine bakış fragmanı yayınlandı

Oyunculara sunulan yeni mekaniklerle oyuncunun seçenekleri daha da artıyor, oyun tarzında daha geniş bir özgürlük ve engelleri aşmada daha yaratıcı yöntemler sunuyor.

Dawn of Ragnarök esasen insan temalı bir hikaye çünkü hem Eivor hem de Odin ilahi yazgıya karşı mücadele ediyor. Bu, insanlar tanrılar ve insanlar alemini birbirine bağlayan kader ve masal arasında bir yolculuk.

Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök, 10 Mart 2022'de piyasaya sürülecek.

DAWN OF RAGNARÖK FRAGMANI ALTYAZILI İZLE

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Son Dakika Gamegar Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök'tan derinlemesine bakış fragmanı yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök'tan derinlemesine bakış fragmanı yayınlandı - Son Dakika
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