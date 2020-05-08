Assassin's Creed Valhalla Serinin En Büyük Oyunu Olmayacak - Son Dakika

Assassin's Creed Valhalla'nın serinin en büyük ve en uzun oyunu olmayacağı ortaya çıktı. Ubisoft cephesinden resmi açıklama geldi.



Serinin piyasadaki güncel oyunu olan Assassin's Creed Odyssey, bu yılın son çeyreğinde bayrağı halefine devredecek. Bizi Antik Yunan dönemine götürmüş olan oyun, beğenilmiş olsa da tam anlamıyla mükemmel değil. Mesela en çok eleştiri aldığı yönlerinin arasında haritasının inanılmaz seviyede büyük ve dolu olmasıydı. Elbette verdiğimiz para karşılığında bizi uzun bir süre idare edecek bir oyuna sahip olmayı istiyoruz ama Assassin's Creed Odyssey haritası üzerinde gerekli gereksiz çok fazla şeyin olması her oyuncunun hoşuna gidecek diye bir şey söz konusu olamaz.



Assassin's Creed Valhalla Serinin En Büyüğü Olmayacak



Twitter üzerinden bir hayranın yorumuna cevap veren Ubisoft Orta Doğu İletişimler Yöneticisi Malek Teffaha, Assassin's Creed Odyssey ile ilgili yapılan bu yöndeki eleştirilerin dikkate alındığını ve sıradaki oyunun beklenenin aksine serinin ne en büyük ne de en uzun oyunu olacağını söyledi. Diğer bir deyişle bir önceki oyun, büyüklük ve uzunluk anlamında serinin tepe noktası olma özelliğini devam ettirecek. Eleştirilerin dikkate alınmasına bakacak olursak, bundan sonraki Assassin's Creed oyunlarının çıtayı yükseltmeyeceği tahmininde bulunabiliriz. Tabii ki bunu gelecek zaman gösterecek.



Assassin's Creed Valhalla konusu



Bizleri Viking çağına götürecek olan Assassin's Creed Valhalla, Norveç topraklarını terk etmek zorunda kalmış Norveçli bir grubun lideri Eivor rolünde olacaksınız. Yolculuğunuzda Kuzey Denizi'nden İngiltere topraklarına uzanacak ve hem kendiniz hem de grubunuz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye çalışacaksınız.