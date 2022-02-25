Assassin's Creed Valhalla tüm platformlarda ücretsiz oldu - Son Dakika
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Assassin's Creed Valhalla tüm platformlarda ücretsiz oldu

25.02.2022 09:01
Assassin's Creed Valhalla tüm platformlarda ücretsiz oldu

Ubisoft'un free weekend etkinliği kapsamında en çok sevilen video oyunu serilerinden olan Assassin's Creed Valhalla, 28 Şubat 22.00'ye kadar ücretsiz oldu. 28 Şubat Pazartesi gününe kadar Assassin's Creed Valhalla'yı ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Efsanevi video oyunu serisi Assassin's Creed, bu sefer İskandivan ülkelerine dönerek Vikingleri ele alıyor. 2020 yılında piyasaya sürülen Assassin's Creed Valhalla'nın yeni DLC'si Dawn of Ragnarök öncesi Ubisoft, oyunu tüm platformlarda kısa süreliğine ücretsiz hale getirdi.

"Assassin's Creed Valhalla'da, savaş ve zafer hikayeleriyle büyümüş vahşi bir Viking savaşçısı olan Eivor'sunuz. İngiltere'nin Karanlık Çağlarının acımasız zemininde kurulmuş dinamik ve güzel bir açık dünyayı keşfedin. Valhalla'daki tanrılar arasında bir yer kazanma arayışında düşmanlarınıza baskın yapın, yerleşiminizi büyütün ve siyasi gücünüzü inşa edin.

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Assassin's Creed Valhallah'ın tam sürümünü 24 Şubat 12:00 ile 28 Şubat 22:00 ( yerel saatiniz) arasında ücretsiz oynayın! İndirmeye hemen başlayın ve sunucular açıldığında hazır olun.

NOT: Ücretsiz hafta sonu sona erdiğinde, oyunu satın alırsanız ilerlemeniz devam edecektir.

Assassin's Creed Valhalla'yı ücretsiz olarak Google Stadia, Ubisoft Connect PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve PlayStation 5'de 28 Şubat Pazartesi saat 22.00'ye kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA'YI ÜCRETSİZ OYNAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

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SON DAKİKA: Assassin's Creed Valhalla tüm platformlarda ücretsiz oldu - Son Dakika
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