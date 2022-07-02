Assassin's Creed ve Far Cry için şok karar! İptal edildi - Son Dakika
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Assassin's Creed ve Far Cry için şok karar! İptal edildi

02.07.2022 23:53
Assassin's Creed ve Far Cry için şok karar! İptal edildi

Eski Ubisoft oyunları için destek sonlanıyor. Assassin's Creed 3 ve Far Cry 3 dahil 15 oyunun sunucuları kapatılacak.

Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Ubisoft, eski oyunlarının desteğini kesmeye devam ediyor. Şirketten gelen son açıklamada, hem konsollar hem de bilgisayar için sunulmuş 15 oyunun sunucularının kapatılacağı belirtildi. Bu oyunların arasında ise Assassin's Creed 3 ve Far Cry 3 gibi yapımlar bulunuyor.

Eski Ubisoft oyunları için destek sonlanıyor

Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Brotherhood, Driver San Francisco, Far Cry 3 ve Prince of Persia dahil olmak üzere birtakım klasik oyunun 1 Eylül itibarıyla fişi çekiliyor. Daha önce Nisan ayında 90 adet oyunun sunucularını kapatan ve çevrim içi desteği kaldıran Ubisoft, bu kararını genişlettiğini duyurdu.

Şirketin web sitesinden paylaşılan blog yazısında, PC, PlayStation 3, Xbox 360 ve Wii U için sunulmuş 15 oyundan desteğin kesileceği belirtildi. Ubisoft'un son kararı, oyunların çevrim içi olarak oynanamayacağı ve Ubisoft Connect aracılığıyla ödüllerin alınamayacağı anlamına geliyor.

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Bu oyunlardan herhangi birinin Windows sürümüne sahip olan kullanıcılar ayrıca DLC'lere de erişemeyecek. Assassin's Creed 3'ten Far Cry 3'e kadar uzanan liste, 1 Eylül'de sunucularının devre dışı bırakıldığını görecek.

Ubisoft ayrıca Assassin's Creed 3 ve Far Cry 3'ün remastered sürümlerinin hala destekleneceği müjdesini verdi. Bu iki klasik oyunun remastered versiyonlarının DLC'leri de oynanabilir olmaya devam edecek.

Assassin's Creed 2

Assassin's Creed 3

Assassin's Creed Brotherhood

Assassin's Creed Revelations

Assassin's Creed Liberation HD

Anno 2070

Driver San Francisco

Far Cry 3

Ghost Recon Future Soldier

Prince of Persia: The Forgotten Sands

Rayman Legends

Silent Hunter 5

Space Junkies

Splinter Cell: Blacklist

ZombiU

Ubisoft'un 15 adet eski oyunun fişini çekmesini makul karşılasak da, Space Junkies isimli 2019'da duyurulmuş VR oyununun kapatılması merak uyandırdı. Space Junkies tamamen çok oyunculu bir yapım olduğu için artık oynanması mümkün olmayacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

San Francisco, Ubisoft, Prince, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Assassin's Creed ve Far Cry için şok karar! İptal edildi - Son Dakika

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