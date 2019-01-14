Asselborn: "Lüksemburg, Türkiye'nin AB Üyeliği Sürecini Her Zaman Destekledi" - Ankara
1 saat önce
- Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselbor'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:21 Kaynak: AA
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