Son Dakika Haberleri: Asselborn: "Lüksemburg, Türkiye'nin AB Üyeliği Sürecini Her Zaman Destekledi" - Ankara

Asselborn: "Lüksemburg, Türkiye'nin AB Üyeliği Sürecini Her Zaman Destekledi" - Ankara

1 saat önce

- Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselbor'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Asselborn:
- Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselbor'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile ortak basın toplantısı düzenledi.(9)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:21 Kaynak: AA

Avrupa, Lüksemburg, Güncel
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