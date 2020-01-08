ASSİM'de alternatif eğitim tartışıldı - Son Dakika
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ASSİM'de alternatif eğitim tartışıldı

6 saat önce

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnavasyon Merkezleri (ASSİM), Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Eğitim Kooperatifi işbirliğinde gerçekleştirilen BBOM Söyleşisine ev sahipliği yaptı.

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Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnavasyon Merkezleri (ASSİM), Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Eğitim Kooperatifi işbirliğinde gerçekleştirilen BBOM Söyleşisine ev sahipliği yaptı.


Alternatif bir okul modeli geliştirmek ve bu modelin uygulandığı okullar açmak amacıyla 2010'da dernekleşen BBOM'un Antalya Eğitim Kooperatifi ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen BBOM Söyleşilerinin ilki, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın "Ortak iyinin merkezi olacak" sözleriyle anlattığı ASSİM'de yapıldı.


Söyleşide Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı üyesi Dr. Öğretim Üyesi Hale Koçer, AÜ Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Seda Eskidemir Meral, BBOM Antalya Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Aslan konuşmacı olarak yer aldı.


'Eğitimde çocuğu merkez alma' başlıklı konuşmasında Dr. Öğretim Üyesi Koçer, çocuğu merkeze almayan eğitim ortamlarında sınıfların niteliğinden daha çok görünüşüne önem verildiğini söyledi. Ailelerin çocukları için 'iyi bir eğitim' talebinin istismara çok açık bir alan olduğunu belirten Koçer, "Amacına uygun kullanılmayan bir akıllı tahtanın sınıfta bulunmasındansa, çocukların çamur içinde çomaklarla oynamasını tercih ederim. Doğa, çocuklar için çok daha öğreticidir" dedi.


Antalya BBOM Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Aslan ise BBOM eğitim modelinin, alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansman olmak üzere dört eksen üzerine kurulduğunu söyledi. BBOM ebeveynlerinin, çocuklarının eğitimiyle ilgili gördükleri sorunların çözülmesini beklemek yerine harekete geçen ailelerden oluştuğunu belirten Aslan, bu yılın eylül ayında anaokulu, 2021'de ise ilkokulu açacaklarını söyledi. Panelin sonunda moderatör ve Antalya BBOM Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Özel Erkan, konuşmacılara teşekkür ederek zeytin fideleri hediye etti. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
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