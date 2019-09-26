ASSİM'de bilardo spor merkezi açıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde gerçekleştirilen Antalya Bilardo Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği spor merkezi açılışında bilardonun matematik, fizik, geometri, psikolojiyle zarafet ve akıl oyunlarını buluşturun bir spor olduğunu söyledi.



Antalya Bilardo Spor Kulübü Derneği'nin Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesi ASSİM'de içinde çocuklara da yönelik üç bant ve Amerikan masalarından oluşan spor merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Başkan Uysal'la birlikte Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da yer aldı. Uysal, burada yaptığı konuşmada, bilardonun matematik, fizik, geometri, psikolojiyle zarafet ve akıl oyunlarını buluşturun bir spor olduğunu söyledi. Ancak bu sporun işletmelerin tahsisi altında olduğunu belirten Başkan Uysal, "Buralardan kurtulmuş bir bilardo salonu Türkiye'de yok denecek kadar az" dedi.



Antalya Bilardo Spor Kulübü Derneği'nin ASSİM bünyesinde açtığı merkezin lisanslı sporcuların yetişmesi anlamında önemli bir işlev üstleneceğini belirten Başkan Uysal, bilardonun sosyal rehabilitasyon işlevine de dikkat çekti. Federasyon Başkanı Ercan ise bilardonun geçen yıl okul sporları arasına girdiğini söyledi. Federasyon Başkanı Ercan, "Bundan 40 - 50 yıl önce okullardan kaçılıp kahvehanelerde oynan spordan bu günlere geldik. Okullarda seçmeli ders olarak uygulayacağız" dedi.



Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve Ersan Ecan, üç bant masada ilk vuruşu yaparak salonun açılışını yaptı. - ANTALYA