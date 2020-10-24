ASSİM'de markalaşıyorlar - Son Dakika

ASSİM'de markalaşıyorlar

24.10.2020 10:45
ASSİM'de markalaşıyorlar, System.String[]

Antalya'da evlerinde yaptıkları kurabiyeleri, birlikte kestikleri erişteleri, hazırladıkları salçaları fuarlarda satarken yolu Muratpaşa Belediyesi'yle kesişen Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi, belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) açtıkları ev...

Antalya'da evlerinde yaptıkları kurabiyeleri, birlikte kestikleri erişteleri, hazırladıkları salçaları fuarlarda satarken yolu Muratpaşa Belediyesi'yle kesişen Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi, belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) açtıkları ev yemekleri dükkanıyla markalaşıyor.

Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Keziban Kaya, 2014 yılında kooperatif olarak kurduklarını söyledi. Kuruluşundan hemen bir yıl sonra Muratpaşa Belediyesi'yle çalışmaya başladıklarını belirten Kaya, belediyenin Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde kendilerine üretim için yer verildiğini anlattı.

Kadın kooperatifi olarak güçlenmelerinde Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın çok önemli desteğinin olduğunu belirten Kaya, "Bugün kadın kooperatifimiz güçlendi ise bu Muratpaşa Belediyemiz sayesindedir" dedi. ASSİM'de açtıkları ev yemekleri dükkanıyla Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi olarak artık farklı bir noktada olduklarını dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"ASSİM'de markalaşıyoruz. ASSİM bizim için büyük bir nimet. Burada bulunmayı özellikle tercih ettik. ASSİM, hemşeri derneklerinden farklı alanlarda faaliyetlerini sürdüren onlarca sivil toplum kuruluşunun bir arada olduğu bir yer. Bu anlamda derneklerde gönüllü olarak yer alan kadınlarla da çalışma yapmak için çok uygun. Burada dükkanımızı kiraladık. Ev yemekleri üzerine üretim yapıyoruz."

Ev yemekleri dükkanın kuruluş çalışmalarına mart ayından önce başladıklarını ancak covid-19 pandemisi ortaya çıkınca açılışı ertelemek durumunda kaldıklarını anlatan Kaya, "Bu döneminde stok yaptık. Boş durmadık. Onları şimdi satışa sunuyoruz" dedi. Kaya, dükkanda ev yemeklerinin yanı sıra sirke, karadut pekmezi, nar ekşisi gibi el yapımı ürünlerin de satışını yaptıklarını belirtti. Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi olarak en bilinen ürünlerinin "Turuncu" adını verdikleri kurabiye oluğunu belirten Kaya, dükkana her geçen gün gelen sayısının arttığını söyledi. - ANTALYA

ASSİM'de markalaşıyorlar
ASSİM'de markalaşıyorlar
ASSİM'de markalaşıyorlar
ASSİM'de markalaşıyorlar

Muratpaşa, Antalya, Sivil, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASSİM'de markalaşıyorlar - Son Dakika

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