ASSİM platformları doğa yürüyüşünde - Son Dakika
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ASSİM platformları doğa yürüyüşünde

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) spor ve çevre koruma çalışma grupları Kemer'in Alacasu Koyu'ndan antik kent Phaselis'e doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

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Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) spor ve çevre koruma çalışma grupları Kemer'in Alacasu Koyu'ndan antik kent Phaselis'e doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan ve Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesine sahip ASSİM'de 17 ayrı çalışma başlığında kurulan platformlar, etkinliklerini sürdürüyor. Geçen haftalarda Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı ilk dersle Sivil Toplum Kapasitesi Gelişim Programı'nın da başladığı merkezde spor ve çevre koruma alanında çalışan platformlar doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Çevre Koruma Platformu üyesi Yürüyüş Liderleri Spor Kulübü Derneği öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte rota Kemer'in Alacasu Koyu'ndan antik kent Phaselis olarak belirlendi. Yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüşte yaklaşık 30 endemik bitki türüne ev sahipliği yapan bölgenin florası hakkında yürüyüşçülere bilgi verildi. Yaklaşık 50 kişilinin katıldığı ASSİM platformlarının doğa yürüyüşü, 5 saat sonunda tamamlandı. - ANTALYA

Muratpaşa, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
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