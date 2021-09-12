Üye Girişi
ASSİM, turizm sektörünün sorunları için 'Turizm çalıştayı' düzenliyor - Son Dakika

ASSİM, turizm sektörünün sorunları için 'Turizm çalıştayı' düzenliyor

12.09.2021 12:42
ASSİM, turizm sektörünün sorunları için 'Turizm çalıştayı' düzenliyor, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin sivil toplum merkezi ASSİM bünyesinde yer alan Turizm Platformu, turizm sektörünün sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek için çalıştay düzenliyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin sivil toplum merkezi ASSİM bünyesinde yer alan Turizm Platformu, turizm sektörünün sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek için çalıştay düzenliyor. 25 Eylül'de düzenlenecek ilk oturumda sorunlar tespit edilecek, Mart 2022 ise çözüm önerileri ele alınacak.

Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM'de yer alan Turizm Platformu, turizm sektörün sorunlarını tespit etmek ve buna ilişkin çözüm önerileri geliştirmek için 6 aylık bir çalışma takvimi açıkladı.

Takvimin ilk ayağını 25 Eylül'de yapılacak çalıştay oturumu oluşturuyor. Sektör profesyonelleriyle birlikte sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve yerel yöneticilerin davet edileceği oturumda, istihdamdan lojistiğe, seyahat acentelerinin yaşadığı sıkıntılardan kültür varlıklarına ve kurvaziyer turizmine kadar birçok başlıkta sektörün yaşadığı sorunlar tespit edilecek. Sorunların belirleneceği ilk oturumun sonuç raporu, çözüm noktasında ilgili tüm kişi ve kurumlarla paylaşılacak. Mart 2022'de gerçekleşecek oturumunda ise çözüm önerileri değerlendirilecek.

Gelecek yıl turizm sezonu öncesi sektörün sorunları ve çözüm önerilerini kapsamlı bir şekilde ortaya koymayı amaçlayan ASSİM Turizm Platformunda, Antalya Turizm Şoförleri Derneği, İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği, Mersin Turizm Mezunları Derneği Antalya Şubesi, Turizm Çalışanları Derneği, Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği, Tüm Yatırımcılar ve Girişimciler Derneği, Turizm Teknik Servis Çalışanları Derneği, Seyahat Acenteleri Yöneticileri Derneği gibi sivil toplum kuruluşları yer alıyor. - ANTALYA

ASSİM, turizm sektörünün sorunları için 'Turizm çalıştayı' düzenliyor

Muratpaşa, Turizm, Eylül, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ASSİM, turizm sektörünün sorunları için 'Turizm çalıştayı' düzenliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için 12:47 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi. 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı 12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı 12:26 Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı
Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı 12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası 11:53 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi 11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi 10:24 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı 09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
13:09 Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek
12:46 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.
12:36 Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı
12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı
12:28 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü
12:26 Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı
12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı
12:03 Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler
11:59 Son Dakika! Dubai merkezli Aramex, Türkiye'nin dev firmalarından MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yapıldığını doğruladı
11:52 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası
Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek         
13:09
Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı         
12:37
İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü         
12:29
Dünya tıp literatüründe bir ilk! Koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiği tespit edildi Dünya tıp literatüründe bir ilk! Koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiği tespit edildi         
12:17
Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler         
12:03
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi         
10:54
Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile         
10:04
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 13:19:12. #1.13#
SON DAKİKA: ASSİM, turizm sektörünün sorunları için 'Turizm çalıştayı' düzenliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement