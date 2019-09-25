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ASSİM ve SivilAnt işbirliği

2 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin aktif katılımcısı olduğu kent ağı 'SivilAnT – Antalya Sivil Platformu' projesinin 'Eğitimcinin Eğitimi' programı Abdullah Sevimçok Sivil Toplum İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) devam ediyor.

ASSİM ve SivilAnt işbirliği, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin aktif katılımcısı olduğu kent ağı 'SivilAnT – Antalya Sivil Platformu' projesinin 'Eğitimcinin Eğitimi' programı Abdullah Sevimçok Sivil Toplum İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) devam ediyor. 50 eğitmen adayının katıldığı program cuma günü sona erecek.


Muratpaşa Belediyesi'nin Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği tarafından yürütülen ve Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi, Antalya Çağdaş Eğitim Vakfı, Antalya Gazeteciler Cemiyeti gibi kuruluşlarla paydaşı olduğu kent ağı projesi SivilAnT – Antalya Sivil Platformu' projesi çalışmaları devam ediyor.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, projenin sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi, sivil araştırmaları desteklemeyi, aktif vatandaşlığı ve gönüllüğü teşvik etmeyi amaçlarken sivil toplum kuruluşları, akademi, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında diyalog ve işbirliği platformu kurmayı hedeflediğini aktardı.


Bu çerçevede ASSİM ve SivilAnt projesinin hedef ve amaç noktasında örtüştüğüne dikkat çeken Başkan Uysal, Ekim 2020'ye kadar devam edecek projenin sürdürülebilir ve etkin bir organizasyon olmasına da ASSİM'in çok ciddi katkıları olacağını söyledi. Başkan Uysal, bu kapsamda projenin 'Eğitimcinin Eğitimi' programının da ASSİM'in ev sahipliliğinde gerçekleştiğini aktardı.


SivilAnT Akademi eğitmen havuzunda gönüllü olarak görev alacak eğitmenler için planlanan eğitim programının 16 Eylül'de başladı. Cuma günü sona erecek eğitime 50 gönüllü katılıyor. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
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