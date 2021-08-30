AssisTT'e Stevie Awards'tan ödül

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, global ölçekte en prestijli iş ödüllerinden olan Stevie Awards for Great Employers'ta "En Yenilikçi İK Teknolojisi Kullanımı" kategorisinde "Online Mülakat Üssü" projesiyle bronz ödülün sahibi oldu.

AssisTT'den yapılan açıklamaya göre, değişen ihtiyaçlara ve teknolojinin sunduğu fırsatlara göre süreçlerini gözden geçirip yeniden tasarlayan AssisTT, insansız işe alım vizyonu doğrultusunda "Online Mülakat Üssü" projesini hayata geçirdi.

Türkiye'nin ilk online mülakat üssü özelliğini taşıyan proje sayesinde aday deneyiminden başlayarak tüm insan kaynakları süreçleri dijital ortama taşındı.

"Türkiye'nin 81 ilinde insansız işe alım yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, "İnsansız işe alım vizyonumuz doğrultusunda önemli bir adımı teşkil eden Online Mülakat Üssü projemizin uluslararası alanda faaliyet gösteren böylesi prestijli kurumlar tarafından takdir edilmesi bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce insan kaynaklarının tüm süreçlerinde dijital dönüşümü tamamladıklarını bildiren Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Bu yatırımımız sayesinde Kovid-19 salgını başladığından bu yana süreçlerimizde herhangi bir aksaklık yaşamadık. Aksine, salgın ile birlikte artan iş hacmimize paralel yeni işe alımlarımızı kesintisiz şekilde devam ettirdik. Türkiye'nin ilk online mülakat üssünü de bu süreçte devreye aldık. Türkiye'nin 81 ilinden adaylarımızla görüşürken yüz yüze iletişime gerek kalmadan, dijital ortamda işe alım sürecimizi tamamlayabiliyoruz. Anket, sınav, envanter, video mülakat gibi tüm işe alım adımlarımızı çevrimiçi kanallar üzerinden gerçekleştiriyor, ekibimize dahil olan arkadaşlarımızı yine aynı kanallardan eğitime alarak oryantasyon süreçlerini tamamlıyor ve evden çalışma imkanı sağlıyoruz."

Tüfekçi, uçtan uca dijital araçların kullanıldığı "Online Mülakat Üssü" sayesinde işe alımın operasyonel süreçlerinden ziyade stratejisine odaklanma imkanı bulduklarını, söz konusu uygulamayla işe alımın operasyonel maliyetlerinde yüzde 50'yi bulan oranda verimlilik yakaladıklarını aktardı.