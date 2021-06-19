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AssisTT Özgür Çalışma Modeli ile uzaktan yarı zamanlı çalışmak mümkün - Son Dakika

AssisTT Özgür Çalışma Modeli ile uzaktan yarı zamanlı çalışmak mümkün

19.06.2021 15:50
AssisTT Özgür Çalışma Modeli ile uzaktan yarı zamanlı çalışmak mümkün, System.String[]

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, Özgür Çalışma Modeli ile çağrı merkezi çalışanlarının yanı sıra üniversite öğrencileri, ev kadınları ve engelli bireyler başta olmak üzere herkese lokasyon sınırı olmaksızın tercih ettikleri saat dilimlerinde çalışma seçenekleri sunuyor.

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, Özgür Çalışma Modeli ile çağrı merkezi çalışanlarının yanı sıra üniversite öğrencileri, ev kadınları ve engelli bireyler başta olmak üzere herkese lokasyon sınırı olmaksızın tercih ettikleri saat dilimlerinde çalışma seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, insan odaklı çalışma anlayışıyla çağrı merkezi sektöründe müşteri deneyimini zenginleştiren AssisTT, yenilikçi bakış açısıyla geliştirdiği yeni çalışma modellerini hayata geçirmeye devam ediyor.

AssisTT, Özgür Çalışma Modeli adını verdiği bu yeni nesil çalışma modeli ile çağrı merkezi çalışanlarının yanı sıra üniversite öğrencileri, ev kadınları ve engelli bireyler başta olmak üzere tüm bireylere uzaktan, yarı zamanlı ve esnek çalışma imkanı sunuyor.

AssisTT, bu modelle çalışanların yaşamlarını kolaylaştırırken tam zamanlı çalışma olanağı olmayan kişilere de iş fırsatı sunarak istihdama da katkı sağlıyor.

"Dijital dünyaya uygun bir çalışma şekli geliştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, salgın sürecinde birçok sektörün olumsuz etkilendiğini ve bu süreçte markalarla müşteriler arasında bir köprü olan çağrı merkezlerinin öneminin arttırdığını belirterek, bu zor dönemde kesintisiz hizmet verme bilinciyle hareket ettiklerini bildirdi.

Çağrı merkezi sektörünün doğası gereği, dijitalleşmenin AssisTT'in her zaman ajandasında ilk sırada yer aldığını ifade eden Tüfekçi, "Dijital dünyanın yükselişi hepimizin bildiği gibi salgın sürecinde hızlandı.

Bu noktada AssisTT olarak, dijital dönüşümün dinamiklerini doğru anlayarak tüm iş süreçlerimizi bu dinamiklere entegre edip, odağımıza insanı alarak iş süreçlerimizi yeniden tasarlıyoruz. Bu çerçevede, dileyene uzaktan, yarı zamanlı ve esnek çalışma imkanı sunduğumuz Özgür Çalışma Modeli'ni hayata geçirdik. Dijital dünyaya uygun bir çalışma şekli olan bu model ile bireylerin kendi yaşam şartlarına uygun çalışma düzeni oluşturma fırsatı veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geliştirdikleri model ile üniversite öğrencilerinin yanı sıra ev kadınları ve engelli bireylerin iş hayatına katılımını desteklediklerini aktaran Tüfekçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışma hayatında yer almak isteyen ancak çeşitli nedenlerle tüm gününü buna ayıramayan kişiler maalesef istihdamdan uzak kalıyor. Geliştirdiğimiz bu model ile çağın gerekliliklerine ve teknolojinin sunduğu fırsatlara uygun şekilde, kişilerin ofise gelmeden çalışacağı yarı zamanlı bir çözüm sunuyoruz. Bireyler bu model ile günde 4 ya da 5 saat çalışarak, diğer sorumluluklarına daha fazla zaman ayırabiliyor.

Bu nedenle, eğitimine devam ederken gelir elde etmek isteyen öğrenciler, çocuklarına bakmak durumunda olan ancak aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen ebeveynler ve engelli bireyler için bu model çok daha anlamlı. Bu model, aynı zamanda kişilerin yolda harcayacağı zaman, kullanılan kaynaklar (ulaşım, karbon salınımı, elektrik vb kullanımı) gibi boyutlarda tasarruf sağlayarak doğa dostu bir yaklaşıma imkan veriyor. İstihdama katkı sağlarken, toplumsal fayda da yaratıyor."

Türk Telekom, Üniversite, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AssisTT Özgür Çalışma Modeli ile uzaktan yarı zamanlı çalışmak mümkün - Son Dakika


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