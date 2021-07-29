AssisTT ve D-Smart'tan stratejik iş birliği - Son Dakika

AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, "Sektörün lider şirketlerinden biri olarak, D-Smart gibi değerli bir markayla gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikte son derece katma değerli işlere imza atacağımıza inanıyoruz." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satış-pazarlama, müşteri tutundurma, sosyal medya yönetimi ve gelir yönetimi gibi birçok alanda 14 bine yakın çalışanıyla müşterilerine çözüm sunan AsissTT, dijital yayın platformu ve internet servis sağlayıcısı D-Smart ile iş birliği imzaladı.

İş birliği kapsamında; D-Smart için Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde inbound, outbound, back office hizmeti veren AsissTT, aynı zamanda sosyal medya ve web chat hizmetleriyle de geniş yelpazede müşteri deneyimi çözümleri sunmayı amaçlıyor. AssisTT D-Smart müşterilerinin talep, işlem, şikayet ve öneri gibi çağrılarının yanı sıra TV/internet satış süreçleri ile ilgili tüm soruları 7 gün 24 saat cevaplıyor.

"D-Smart, sektördeki gücü ve güvenilirliğiyle bize değer katacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, böylesine olağanüstü bir dönemde hem iş hacmi hem de portföy anlamında büyümenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından biri olan D-Smart'ın Türkiye genelindeki çağrı operasyonlarını yönetmek için bin 300 kişilik özel bir ekip oluşturduklarının altını çizen Saran, şunları aktardı:

"AssisTT olarak bugün sağlık, telekomünikasyon, finans, ulaştırma, perakende, e-ticaret, enerji gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren iş ortaklıklarımıza satış-pazarlama, müşteri tutundurma, sosyal medya yönetimi ve gelir yönetimi alanlarında hizmet veriyoruz. Çok kanallı müşteri deneyimi çözümleri sunan bir şirket olarak, çağrı merkezlerinde yaşanan pozitif veya negatif deneyimlerin markaya doğrudan yansıdığına inanıyoruz. Bu bilinçle, müşterilerimizi stratejik yol arkadaşımız olarak konumlandırıyor, eşsiz müşteri deneyimi sağlamak için tüm süreçlerimizi yeni teknolojilerle destekliyoruz. Sektörün lider şirketlerinden biri olarak, D-Smart gibi değerli bir markayla gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikte son derece katma değerli işlere imza atacağımıza inanıyoruz."

D-Smart Genel Müdürü Erkal Filiz ise iş birliği hakkında "D-Smart olarak tüm müşterilerimizin keyifli vakit geçirmeleri için çaba sarf ediyoruz. İnternet ve televizyon hizmetlerini tek fatura avantajı ile sunarak pazardaki yeni dinamikler doğrultusunda içerik ve servislerimizi sürekli geliştiriyoruz. 360 derece müşteri memnuniyetini oldukça önemsiyoruz. Bu noktada AssisTT gibi kurumsal bir firma ile yola devam edecek olmaktan oldukça memnunuz. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacağına inandığımız bu iş birliğinin her iki kurum için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.