AP Başkanı ve CEO'su Pruitt: "İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük" - Son Dakika

AP Başkanı ve CEO'su Pruitt: "İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük"

15.05.2021 17:42
AP Başkanı ve CEO'su Pruitt:

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının Başkanı ve CEO'su Gary Pruitt, İsrail ordusunun AP ofisinin bulunduğu binayı vurması karşısında "şoke olduklarını" ve "dehşete düştüklerini" açıkladı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının Başkanı ve CEO'su Gary Pruitt, İsrail ordusunun AP ofisinin bulunduğu binayı vurması karşısında "şoke olduklarını" ve "dehşete düştüklerini" açıkladı.

AP'nin Başkan ve CEO'su Pruitt, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pruitt, açıklamasında, "AP ofisine ev sahipliği yapan binaya yapılan oldukça rahatsız edici İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük." ifadesini kullandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yıkmıştı.

Associated Press, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa AP Başkanı ve CEO'su Pruitt: 'İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük' - Son Dakika


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