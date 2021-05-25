Associated Press, sosyal medya politikalarını gözden geçirecek - Son Dakika

Associated Press, sosyal medya politikalarını gözden geçirecek

25.05.2021 10:26
Associated Press, sosyal medya politikalarını gözden geçirecek, System.String[]

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, geçen hafta Filistin yanlısı görüşlerini ifade eden gazetecinin işten çıkarılmasının ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya politikalarının gözden geçirileceğini bildirdi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, geçen hafta Filistin yanlısı görüşlerini ifade eden gazetecinin işten çıkarılmasının ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya politikalarının gözden geçirileceğini bildirdi.

AP'nin haberine göre, 100'den fazla Associated Press çalışanı, eski çalışma arkadaşları Emily Wilder'ın gördüğü muameleye dair endişelerini ifade eden mektup kaleme aldı.

Mektupta, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında ifade edilebilecek konuların netleştirilmesi talep edildi ve şirketin personelini baskılardan koruyacağına yönelik inanç dile getirildi.

Buna karşılık kurumdan personele yapılan duyuruda, eylül ayına kadar gönüllülerden oluşan bir komitenin sosyal medya ilkelerinde değişiklik önermesi istendi.

Duyuruda, değişiklik önerileri de dikkate alınarak kurumun sosyal medya ilkelerinin gözden geçirileceği vurgulandı.

AP, İsrail'in Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere yönelik uygulamalarını ve medyanın bu süreci ele alma biçimini eleştiren Emily Wilder isimli muhabirinin işine son vermişti.

Washington Post gazetesine olayın arka planını anlatan Wilder, AP'nin sosyal medya kullanım ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiğini ancak hangi ilkeleri ihlal ettiğinin kendisine açıklanmadığını ifade etmişti.

Wilder, başta Stanford'daki bazı Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerin kendisine ait eski sosyal medya paylaşımlarını da yeniden gündeme getirerek AP üzerinde baskı kurduklarını, sonra da bu kampanyanın büyüdüğünü ve AP'nin de bu baskılara direnemediğini aktarmıştı.

Associated Press, Sosyal Medya, Filistin, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Associated Press, sosyal medya politikalarını gözden geçirecek - Son Dakika


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