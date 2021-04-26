Assos Antik Liman'daki işletmeler 500 gün hizmete kapatıldı - Son Dakika

Assos Antik Liman'daki işletmeler 500 gün hizmete kapatıldı

26.04.2021 15:02
Assos Antik Liman'daki işletmeler 500 gün hizmete kapatıldı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyü sınırları içerisinde yer alan Assos Antik Liman'daki turizm işletmecileri ve diğer esnaf bölgede yapılacak kaya ıslahı çalışması kapsamında 500 gün süreyle kapalı kalacak.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyü sınırları içerisinde yer alan Assos Antik Liman'daki turizm işletmecileri ve diğer esnaf bölgede yapılacak kaya ıslahı çalışması kapsamında 500 gün süreyle kapalı kalacak.

Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından geçtiğimiz ay ihalesi olan Kaya Islahı Projesi kapsamında Assos Antik Liman'da bulunan turizm işletmecileri ve diğer esnafın faaliyetleri durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından Assos Antik Liman yolu bu sabah saatlerinden itibaren dubalarla kapatıldı. Antik Liman'a giriş yasağı uygulanırken, Antik Liman'a ziyaret için gelenler de jandarma ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmeyle geri gönderiliyor.

500 gün içerisinde bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında Assos Antik Liman'ın üzerindeki tehlike arz eden kaya parçaları ve taşlar ıslah edilecek. Bu kapsamda Assos Antik Limanı'ndaki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi gibi işletmeler gibi toplam 19 tesis kapatılarak, tahliye edildi.

Yetkililer, ıslah çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise bölgedeki turizm işletmeleri ve esnafın faaliyetine devam edeceğini belirttiler.

Geçtiğimiz yıllarda bir otelin üzerine kaya parçasının düşmesi üzerine bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri konuyu Çanakkale Valiliği'ne bildirmiş, bu kayaların ıslah edilmesi için rapor düzenlemişti. - ÇANAKKALE

Assos Antik Liman'daki işletmeler 500 gün hizmete kapatıldı
Assos Antik Liman'daki işletmeler 500 gün hizmete kapatıldı
Assos Antik Liman'daki işletmeler 500 gün hizmete kapatıldı
Assos Antik Liman'daki işletmeler 500 gün hizmete kapatıldı
Assos Antik Liman'daki işletmeler 500 gün hizmete kapatıldı

Çanakkale, Turizm, Esnaf, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Assos Antik Liman'daki işletmeler 500 gün hizmete kapatıldı - Son Dakika


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