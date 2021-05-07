Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor

07.05.2021 11:15
Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor, System.String[]

ÇANAKKALE'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan, UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki Assos Ören Yeri sahilleri, turizm sezonuna hazırlanıyor.

ÇANAKKALE'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan, UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki Assos Ören Yeri sahilleri, turizm sezonuna hazırlanıyor. Bölgedeki turistik tesisler, Ramazan Bayramı sonrası açılması düşünülen sezon için koronavirüs önlemleri kapsamında son hazırlıklarını yapıyor.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle beraber, Ramazan Bayramı sonrasında atılması planlanan yeni normalleşme adımları kapsamında, Assos bölgesindeki işletmeciler de sezon hazırlıklarına başladı. Turizm tesislerinde dezenfeksiyon çalışmalarıyla beraber, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemeler yapılıyor. Müşterilerine kapılarını açmaya başlayan turistik tesis işletmecileri yaz döneminden umutlu.

Kaya ıslah çalışmaları nedeniyle kapatılan Assos Antik Limanı dışında kalan turistik tesisler, odalarını ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte edip, yemek masaları ile şezlongları sosyal mesafe kuralına göre düzenlemeye başladı. Masa ve şezlonglar arasındaki mesafeler, geçen yaz olduğu gibi bu sezonda da metre ile ölçülerek, koronavirüs tedbirlerine uygun hale getiriliyor.Assos bölgesindeki tesislerin sezona hazır olduğunu belirten Assos Turizm İşletmecileri ve Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Avcı, "İnşallah güzel bir sezon olacağını ümit ediyoruz. İşletmelerimiz pandemi konusunda gerekli önlemleri bu sezonda da aldı. Güzel bir turizm sezonu bekliyoruz" dedi.'KAPANMA SADECE ANTİK LİMAN BÖLGESİNDEKİ TESİSLER İÇİN GEÇERLİ'Assos Antik Limanı'ndaki turistik tesislerin, kaya ıslahı çalışması nedeniyle kapatılmasının yanlış bir algı oluşturduğunu da belirten Emre Avcı, "Assos Antik Limanı'ndaki tesislerin, AFAD'ın hazırladığı rapor doğrultusunda tehlike oluşturan kayaların ıslahı için bir süre kapalı kalması gerekiyor. Bu geçici bir kapalı kalma süresi, bir sezon gibi öngörülüyor. Ancak sadece antik limandaki tesisler kapalı kalacak. Kamuoyunda bir yanlış algı oluştu. Misafirlerimiz bize geri dönüş yapıyorlar bu konu ile alakalı. Turizm acentelerinden ileri tarihli rezervasyon yapan misafirlerimiz sanki Assos'taki tüm işletmeler kapalıymış gibi konuşmalar yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Bu kapanma sadece antik liman bölgesindeki tesisler için geçerli. Orada 8-10 otelimiz ve 7-8 restoran işletmemiz var. Behramköy merkezi, Kadırga, Sivrice, Sokakağzı koyları ve Küçükkuyu yolu üzerindeki turistik işletmelerimiz açık. Bu bölgede de bir kapanma ve tehlike yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla Assos'umuza gelip tatillerini geçirebilirler" diye konuştu. Kadırga Koyu'nda otel işletmeciliği yapan Betül Çiftçi ise, turizm sezonuna hazır olduklarını ifade ederek, "Sabırsızlıkla bayramdan sonraki açılışı bekliyoruz. Güvenli turizm sertifikasyonumuzu da aldık. Genelgede belirtilen bütün maddeleri teker teker uyguladık otelimizde. Belirli ölçülerde dezenfektanlarımızı yapıyoruz. Masa aralıklarımızı 1,5 metre olarak uyguladık. Sahil hazırlıklarımız da bitti. Bayramdan sonra misafirlerimizi inşallah kabul etmeye başlayacağız. Sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz. Bütün temennimiz de bu yönde" dedi.

Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor
Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor
Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor
Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor
Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor
Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor
Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor
Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor
Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor
Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor
Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor

UNESCO Dünya Mirası, Ramazan Bayramı, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika


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