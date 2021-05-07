Assos bölgesindeki işletmeler, turizm sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye 'deki koronavirüs vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle beraber, Ramazan Bayramı sonrasında atılması planlanan yeni normalleşme adımları kapsamında, Assos bölgesindeki işletmeciler de sezon hazırlıklarına başladı. Turizm tesislerinde dezenfeksiyon çalışmalarıyla beraber, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemeler yapılıyor. Müşterilerine kapılarını açmaya başlayan turistik tesis işletmecileri yaz döneminden umutlu.

ÇANAKKALE'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan, UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki Assos Ören Yeri sahilleri, turizm sezonuna hazırlanıyor. Bölgedeki turistik tesisler, Ramazan Bayramı sonrası açılması düşünülen sezon için koronavirüs önlemleri kapsamında son hazırlıklarını yapıyor.

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