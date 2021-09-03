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ÇANAKKALE - Assos kazılarında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izleri bulundu - Son Dakika

ÇANAKKALE - Assos kazılarında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izleri bulundu

03.09.2021 10:59

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Behramkale köyü sınırları içinde kalan Antik Çağ'ın en önemli liman kentlerinden Assos'ta ekmek pişirme fırını tabanında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izlerine rastlandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Behramkale köyü sınırları içinde kalan Antik Çağ'ın en önemli liman kentlerinden Assos'ta ekmek pişirme fırını tabanında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izlerine rastlandı.

Antik Çağ'da "Troas" olarak adlandırılan bölgenin güney ucunda volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'nın karşısında kurulan kent, asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.

Assos Antik Kenti'nde ABD'li arkeologların 1800'lü yıllarda ilk kez gerçekleştirdiği kazılara, uzun bir aranın ardından 1981'de yeniden başlandı. Bölgede Türk bilim insanlarınca 40 yıldır kazı yürütülüyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun desteği, İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda kazıya devam ettiklerini söyledi.

Hava koşullarının uygun olduğu dönemlerde özellikle batı kapısının bulunduğu Doğu Roma (Bizans) dönemi yapılarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Arslan, şu bilgileri paylaştı:

"Gymnasium (sporcuların eğitim alanı) yapısındaki en üst tabakada yer alan Bizans dönemi yapı katmanlarında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bunun dışında havaların serinlemesiyle ören yerindeki düzenleme, onarım ve restorasyon çalışmaları şeklinde faaliyetlerimize devam etmeyi planlıyoruz. Zemin tuğlası üzerindeki ayak izleri, gymnasium dediğimiz aslında Helenistik dönemdeki eğitim kurumunda ele geçti. Bu yapı Helenistik çağda bir eğitim kurumu olarak kullanılmasına rağmen Bizans dönemine gelindiği zaman bir bölümü kiliseye çevrilmiş, diğer bölümleri ise insanların yaşam alanı haline dönüştürülerek evler yaptıklarını görmekteyiz."

"İlk iz derin, sonrakiler bebek aniden kaldırılmışçasına yüzeysel"

Arslan, Assos'ta Amerikalıların 1800'lerde yoğun bir çalışma yaptığını, bu süreçte bölgedeki kalıntıların büyük çoğunluğunun tahrip edildiğini belirlediklerini anlattı.

Antik kentte bir evin kalıntılarında, ekmek pişirmek için yapıldığını tahmin ettikleri bir ocağa rastladıklarını aktaran Arslan, "Ocağın zemininde kullanılan pişmiş toprak tuğlalar üzerinde bezemeler var. Fakat bu bezemeler dışında da tahminen 1-1,5 yaşında, yeni yürümeye başlamış bir çocuğun 2 adım atarak bırakmış olduğu ayak izleri var. Bunun yanında köpek ya da bir kedinin izi var." diye konuştu.

Prof. Dr. Arslan, bu buluntuyu, tuğlalar üretilirken yeni yürümeye başlayan küçük çocuğun, hafif kurumuş tuğlaların üzerine basmış, sonra kucağa alınarak kaldırılmış olabilir diye yorumlandıklarını belirtti.

İzlerin bulunduğu yapının ait olduğu dönemle ilgili bilgi veren Arslan, şunları kaydetti:

"Bu yapının tarihi 7'nci yüzyıl. Demek ki günümüzden 1300 yıl öncesine ait bir tuğlanın üzerinde bir bebeğin ayak izlerini görmekteyiz. Eğer çocuk hepsinde yürüseydi, diğer tuğlalarda iz ya da bozulmaya neden olacaktı. Çünkü ilk bastığı ayak izi çok derin. Sonrasında aniden kaldırılmışçasına izlerin daha yüzeysel olduğunu görmekteyiz ve devam etmemiş. Adımlarından da bunun henüz yeni yürümeye başlayan çocuk olduğunu görüyoruz. Çünkü 2 ayak arasındaki adımlar 5 santimetre. Çok küçük adımlarla yürüdüğünü görmekteyiz."

Arslan, bu bulgunun Assos kazıları için önemli bir veri olduğunu sözlerine ekledi.

ÇANAKKALE - Assos kazılarında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izleri bulundu
ÇANAKKALE - Assos kazılarında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izleri bulundu
ÇANAKKALE - Assos kazılarında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izleri bulundu
ÇANAKKALE - Assos kazılarında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izleri bulundu
ÇANAKKALE - Assos kazılarında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izleri bulundu
ÇANAKKALE - Assos kazılarında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izleri bulundu
ÇANAKKALE - Assos kazılarında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izleri bulundu
ÇANAKKALE - Assos kazılarında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izleri bulundu
ÇANAKKALE - Assos kazılarında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izleri bulundu

Midilli Adası, Çanakkale, Bizans, Liman, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Assos kazılarında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izleri bulundu - Son Dakika


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