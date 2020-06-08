Assos sahilindeki zeytinlik alanda yangın - Son Dakika

Assos sahilindeki zeytinlik alanda yangın
Assos sahilindeki zeytinlik alanda yangın ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Assos sahilinde kamp alanlarının bulunduğu zeytinlik alanda yangın çıktı.
Assos sahilindeki zeytinlik alanda yangın
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Assos sahilinde kamp alanlarının bulunduğu zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olduğu belirtildi.
Ayvacık ilçesinde bağlı Küçükkuyu beldesine 6 kilometre mesafede bulunan Assos yolu üzerinde, kamp alanlarının bulunduğu bölgede zeytinlik alanda yangın çıktı. Bölgeden alev ve dumanlar yükseldiğini görenler, durumu ALO 177 Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Zeytinlik alandaki yangına karadan Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve çok sayıda orman işçisi ile havadan yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Yaklaşık 2 dönüm alanda etkili olan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 11:53 Kaynak: DHA
Son Dakika Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu