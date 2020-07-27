Assos sahillerinde, bayramda yüzde 100 doluluk bekleniyor - Son Dakika

TÜRKİYE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezlerinden biri olan Ayvacık ilçesi Assos sahillerindeki, konaklama ve günübirlik tesislerinde doluluk oranının Kurban Bayramı'nda yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Ayvacık Kültür, Doğa, Turizm ve Spor Derneği Sözcüsü ve turistik tesi işletmecisi Mehmet Ünal Şahin, "Bölgemiz yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir bölge. Kurban Bayramı'nda doluluk olacaktır" dedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarihi dokusu, mimarisi, deniz ürünleri restoranları ve mavi bayraklı plajlarıyla özellikle yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği turistik Assos sahillerinde, Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Bölgedeki yaklaşık 2 bin yataklı, 50'ye yakın otel ve pansiyonun Kurban Bayramı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşması bekleniyor. Rezervasyon işlemlerinin devam ettiği işletmelerde bayram öncesinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediliyor.