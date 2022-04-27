Assos'taki Aristo heykeli yenilendi - Son Dakika
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Assos'taki Aristo heykeli yenilendi

27.04.2022 12:12
Assos'taki Aristo heykeli yenilendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram sınırları içinde yer alan ve antik çağların en önemli liman kentlerinden Assos'ta bulunan Aristo heykeli yenilendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram sınırları içinde yer alan ve antik çağların en önemli liman kentlerinden Assos'ta bulunan Aristo heykeli yenilendi.

Assos Antik Kenti girişine 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konulan 2,5 metre boyundaki Aristo heykeli zaman içerisinde tahribata uğradı. Birçok kez tamir edilen heykelin yerine Behramkale Köyü Muhtarlığı tarafından yenisi yaptırılarak yerine yerleştirildi. Mevcut heykel ise yeniden tamir edilip, köyün farklı bir noktasına yerleştirilecek.

Behramkale Muhtarı Numan Türkay AA muhabirine, bu heykelin bölge için çok önemli olduğunu söyledi.

Mevcut heykelin yenilendiğini anlatan Türkay, "Köyümüzde mevcut olan Aristo heykeli yıprandığından dolayı yerine daha büyük, daha görkemli, daha gösterişli ve daha güzel bir Aristo heykeli yaptırdık. Yerine de koyduk. Köyümüze, gelen misafirlerimize ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Aristo ve Assos

Antik çağların önemli liman kentlerinden Assos, Aristoteles'in ilk felsefe okulunu kurduğu yerleşim yeri olarak dünya tarihine geçti.

Antik Yunan felsefesinin en önemli isimleri arasında yer alan ve akılcı yaklaşımı, bilimsel görüşleriyle felsefede "gerçekçiliğin babası" ve "mantığın öncüsü" kabul edilen Aristoteles, 20 yıl boyunca Platon ile onun Atina'daki akademisinde diyaloglarda bulundu.

Daha sonra, Assos'ta bir felsefe akademisi kuran ve burada bir süre felsefe dersleri veren Aristo, Büyük İskender'in öğretmenliğini yaptıktan sonra Atina'ya dönüşünde akademisinin başına getirilmeyince, kent dışında kendi okulu Lykeion'u kurdu. Aristo, M.Ö. 323 yılında, Büyük İskender'in ölümünden sonra, eski bir şiirinden dolayı dinsizlikle yargılandı ve Khalkis'te öldürüldü.

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Çanakkale, Turizm, Heykel, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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