Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı

27.04.2022 12:32
Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Assos Ören Yeri'nin de yer aldığı Behram köyü girişindeki tahrip edilen Aristoteles heykelinin yerine yenisi yaptırıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Assos Ören Yeri'nin de yer aldığı Behram köyü girişindeki tahrip edilen Aristoteles heykelinin yerine yenisi yaptırıldı. Heykeltıraş Eray Okkan'a yaptırılan 2,5 metre boyundaki yeni heykel kaidesine yerleştirildi.

Yaşamının, M.Ö. 347- 344 yıllarını Assos'ta geçiren ve burada bir okul kuran Antik Yunan felsefesinin önemli isimlerinden Aristoteles'in heykeli, 2009 yılında Behram köyü girişine yerleştirildi. Yıllar içinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilip tahrip edilen heykel, 2017 yılında onarımdan geçirildi. Ancak tahribata uğrayan heykelin yerine Behram Köyü Muhtarlığı tarafından heykeltıraş Eray Okkan'a 2,5 metre boyunda yeni bir Aristoteles heykeli yaptırıldı ve kaidesine yerleştirildi.

Behram Köyü Muhtarı Numan Türkay, "Aristoteles heykeli bizim köyümüz hatta bölgemiz için önemli simgelerin bir tanesidir. Heykelimiz zaman içerisinde yıprandığı için yenisiyle değiştirdik, daha büyük ve görsele hitap ediyor. Gelen misafirlerimiz burada hatıra fotoğrafı çekiliyor. Yerine yerleştirdik. Köyümüz için de misafirlerimiz için de hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Türkay, eski heykeli ise onarımdan geçirterek köyün farklı bir noktasına koymayı planladıklarını söyledi.


Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı
Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı
Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı
Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı
Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı
Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı
Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı
YORUMLAR
500
Assos'taki Aristo heykeli yenilendi Assos'taki Aristo heykeli yenilendi Marmaris'teki basketbol sahasının tel örgüleri tahrip edildi Marmaris'teki basketbol sahasının tel örgüleri tahrip edildi

Eray Okkan, Heykel, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Fatih Terim ve ailesine hakaret etmişti: 37 bin 500 lira tazminata hükmedildi
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:34 BM Raporu'na göre iklim değişikliği ve yanlış insan davranışları artan felaketleri tetikliyor
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 12:43:58. #1.13#
SON DAKİKA: Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement