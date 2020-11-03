AŞT, Yıldız Kenter Sahnesi'nde 5 Kasım'da perde açıyor - Son Dakika

AŞT, Yıldız Kenter Sahnesi'nde 5 Kasım'da perde açıyor

03.11.2020 13:17
AŞT, Yıldız Kenter Sahnesi'nde 5 Kasım'da perde açıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), yenilenen ve Büyükşehir Meclisi kararıyla adı 'Yıldız Kenter Sahnesi" olarak değiştirilen salonun açılışını 5 Kasım'da 'Takıntılar' adlı oyunla yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), yenilenen ve Büyükşehir Meclisi kararıyla adı 'Yıldız Kenter Sahnesi" olarak değiştirilen salonun açılışını 5 Kasım'da 'Takıntılar' adlı oyunla yapacak.

Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binası içinde yer alan ve uzun bir tadilat dönemi geçiren Kültür Salonu'nun ismi Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 'Yıldız Kenter Sahnesi' olarak değiştirilmişti. Kentin kültür sanat yaşamına büyük katkı sunan salon yeni ismi ve yenilenen yüzü ile sanatseverleri ağırlamaya hazır.

Yeni oyuncularla kadrosunu güçlendiren AŞT, yenilenen salonunun açılışını 'Takıntılar' oyunuyla yapacak. 5 Kasım Perşembe günü saat 20.00'da prömiyeri yapılacak oyun öncesinde salonda son hazırlıklar da tamamlanıyor. Uzun bir aradan sonra yeniden tiyatro severleri ağırlayacak salonun teknik alt yapısı, seyirci koltukları, iklimlendirme sistemleri, ışık ve aydınlatma sistemleri yenilenerek modernize edildi. Salonda engelli bireylerin oyun izleyebilecekleri şekilde düzenlemeler yapıldı.

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, heyecanlı olduklarını belirterek, "Yıldız Kenter Sahnesi' ile tekrar hayata dönüyoruz, biz oyuncular da yuvamıza dönüyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek, Türk Tiyatrosu'na yıllarca emek vermiş Yıldız Kenter isminin salona çok yakışacağını düşündü. Tiyatro yapacak nesillere yıllarca ışık olacağını umuyoruz" diye konuştu.

Haftanın 3 günü tiyatro

Bu sezon Takıntılar ve Kadife Çiçekleri adlı oyunlar ile seyirci ile buluşacak AŞT, haftada 3 gün Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yetişkin oyunları sahneleyecek. 273 koltuk kapasitesine sahip yeni salonda pandemi nedeniyle ancak 136 seyirci oyun izleyebilecek. Geçen senenin beğenilen müzikal oyunu İstibdat Kumpanyası, kadrosunun kalabalık olması ve iki perde olması nedeniyle pandemi koşullarından ötürü askıya alındı. Kasım ayı ortalarında yeni bir oyunun hazırlığına başlayacak AŞT, sezonu 4 ya da 5 yetişkin oyunuyla tamamlamayı hedefliyor. Pandemi nedeniyle çocuk oyunları bu sezon sergilenemeyecek. - ANTALYA

AŞT, Yıldız Kenter Sahnesi'nde 5 Kasım'da perde açıyor
AŞT, Yıldız Kenter Sahnesi'nde 5 Kasım'da perde açıyor
AŞT, Yıldız Kenter Sahnesi'nde 5 Kasım'da perde açıyor
AŞT, Yıldız Kenter Sahnesi'nde 5 Kasım'da perde açıyor

Büyükşehir Belediyesi, Yıldız Kenter, oyunlar, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AŞT, Yıldız Kenter Sahnesi'nde 5 Kasım'da perde açıyor - Son Dakika


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