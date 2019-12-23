Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini devrediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini devrediyor - Son Dakika Ekonomi

Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini devrediyor

6 saat önce

Rekabet Kuruluna, Astaldi S.P.A'nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devri için başvuru yapıldı.

Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini devrediyor, System.String[]

Rekabet Kuruluna, Astaldi S.P.A'nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devri için başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurula, Astaldi S.P.A'nın, ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Kuzey Köprüsü ve Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ, IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat AŞ ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat AŞ ve ICA İçtaş-Astaldi adi ortaklığındaki hisselerinin, IC İçtaş İnşaat San. ve Tic. AŞ tarafından devralma işlemi için başvuruldu.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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