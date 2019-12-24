Astana anlaşmalarını hiçe sayan Esed rejimi, Rusya ve İran'ın yardımıyla İdlib'de son 4 günde 35... - Son Dakika

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Astana anlaşmalarını hiçe sayan Esed rejimi, Rusya ve İran'ın yardımıyla İdlib'de son 4 günde 35...
6 saat önce
Astana anlaşmalarını hiçe sayan Esed rejimi, Rusya ve İran'ın yardımıyla İdlib'de son 4 günde 35 yerleşimi ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:58 Kaynak: AA
Astana anlaşmalarını hiçe sayan Esed rejimi, Rusya ve İran'ın yardımıyla İdlib'de son 4 günde 35 yerleşimi ele geçirdi.
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