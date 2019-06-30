Astana Finans Günleri yarın başlıyor
33 dakika önce
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yarın başlayacak Astana Finans Günleri, 4 Temmuz'a kadar devam edecek.
Kazakistan
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:07 Kaynak: AA
'ın başkenti Nur Sultan'da yarın başlayacak Astana
Finans Günleri, 4 Temmuz'a kadar devam edecek. Söz
konusu etkinlik kapsamında, bölgesel ve küresel finansal piyasaları şekillendirecek yeni fikirler ele alınacak.
Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) konsey üyeleri ve kurul temsilcilerinin bir araya geleceği Astana Finans Günleri'ne, uluslararası finans kuruluşlarından temsilcilerin de katılması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu
Petrol sahasında Kazak işçiler, Arap işçilere saldırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada
İmar barışı ödemeleri bugün sona eriyor
Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti