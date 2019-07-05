Son Dakika Haberleri: "Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor"
Son Dakika Güncel Haber

"Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor"

9 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın, Suriye'de barışın sağlanmasıyla ilgili çabalarını sürdüreceğini belirterek, "Yakın zamanda, Suriye ile ilgili siyasi temsilciler düzeyinde toplantı planlanıyor ve Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın, Suriye'de barışın sağlanmasıyla ilgili çabalarını sürdüreceğini belirterek, "Yakın zamanda, Suriye ile ilgili siyasi temsilciler düzeyinde toplantı planlanıyor ve Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor." dedi.
Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Moskova'daki görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.
Rusya, Türkiye ve İran'ın, Suriye'de barışın sağlanmasıyla ilgili çabalarını sürdüreceğine işaret eden Lavrov, "Yakın zamanda, Suriye ile ilgili siyasi temsilciler düzeyinde toplantı planlanıyor ve Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor." ifadesini kullandı.
Pedersen ise Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin, Suriye'nin İdlib bölgesinde durumu istikrara kavuşturacağını umduğunu dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:45 Kaynak: AA
türkiye, suriye, astana, rusya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TL'ye çıkabilir Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti döneminde ilk defa cari fazla vereceğiz Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 13:55:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]