"Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor"
46 dakika önce
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yakın zamanda, Suriye ile ilgili siyasi temsilciler düzeyinde toplantı planlanıyor ve Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:42
Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yakın zamanda, Suriye
ile ilgili siyasi temsilciler düzeyinde toplantı planlanıyor ve Astana
formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor." dedi.
Cebelitarık'ta kriz! İngiliz ordusu petrol tankerine el koydu, İran harekete geçti
Rusya Devlet Başkanı Putin, Libya'daki olaylardan NATO'yu sorumlu tuttu
PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma
Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu