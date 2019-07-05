Son Dakika Haberleri: "Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor"
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"Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor"

46 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yakın zamanda, Suriye ile ilgili siyasi temsilciler düzeyinde toplantı planlanıyor ve Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yakın zamanda, Suriye ile ilgili siyasi temsilciler düzeyinde toplantı planlanıyor ve Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:42 
dışişleri bakanı, suriye, astana, rusya, Ekonomi
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