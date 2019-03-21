Astana Görüşmelerinin Adı Değişmeyecek
18 dakika önce
Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Kazakistan'ın başkenti Astana'nın adının Nursultan olarak değişmesinin 'Astana Görüşmeleri' sürecini etkilemeyeceğini söyledi.
Kazakistan Dışişleri Bakanı
Beybut Atamkulov, Kazakistan'ın başkenti Astana
'nın adının Nursultan olarak değişmesinin 'Astana Görüşmeleri' sürecini etkilemeyeceğini söyledi.
Kazakistan'ın kurucu lideri Nursultan Nazarbayev
'in istifasının ardından parlamentoda milletvekillerinin oylarıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'nın adının Nursultan olarak değiştirilmesi kararının ardından Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybur Atamkulov en çok akıllarda soru işareti bırakan konu üzerine açıklama yaptı. Atamkulov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Astana'nın isminin Nursultan olarak değişmesinden sonra Astana Görüşmeleri formatı isminde bir değişiklik olmayacak. Astana Süreci adı uluslararası ilişkilerde yer edindi ve böyle kalacak" ifadelerini kullandı. Türkiye
, Rusya
ve İran
tarafından Suriye
konulu görüşmelerin ilki Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşmiş ve bu görüşmelerin adı "Astana Görüşmeleri Formatı" olarak anılmıştı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:32 Kaynak: İHA
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