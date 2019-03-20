Son Dakika Haberleri: Astana 'Nursultan' Oldu

Astana 'Nursultan' Oldu

2 saat önce

Astana'nın adının 'Nursultan' olarak değiştirilmesini onayladı.

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Astana'nın adının 'Nursultan' olarak değiştirilmesini onayladı. Nursultan Nazarbayev'in Cumhurbaşkanlığından istifa etmesinden sonra Kazakistan Parlamentosu ülkenin başkenti Astana'nın adının 'Nursultan' olarak değiştirilmesi teklifini onayladı. Kazakistan'ın geçici olarak Cumhurbaşkanı tayin edilen Kasım-Jomart Tokayev başkentin isminin değiştirilmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bizim büyük çağdaş cumhurbaşkanımızın, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanının adının ölümsüzleştirilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanımızdan sonra başkentimiz Nursultan olarak adlandırılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:12 Kaynak: İHA

Nursultan Nazarbayev, Kazakistan, Astana, Güncel
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