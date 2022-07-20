Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor

Devlet hastanesindeki uzun kuyruklar hem hastaları hem de çalışanları isyan ettirdi

Sosyal medyada herkes "Neden Türk bayrağı yok?" diye sordu! Fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, günlük basın toplantısında ABD'nin dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TAHIL İHRACATINA YÖNELİK GÖRÜŞMELERE ÖNEM VERİYORUZ"

Türkiye, İran ve Rusya arasında bugün İran'da yapılan görüşmelerin sorulması üzerine Kirby, "Bu toplantı hakkında yorumu bu ülkelere bırakıyorum. Ajandada ne vardı bilmiyorum. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ihracatına yönelik devam eden görüşmelere önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNİ MEMMUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Kirby, Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmasıyla ilgili görüşmelerin sonuç vermesi konusunda umutlu olduklarını belirterek, "Tabii ki Sayın Erdoğan'ın liderliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Başkan (Joe Biden) da bu konuda kendisine teşekkür etti. Erdoğan, tahılın çıkarılması için müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor." diye konuştu.

"RUSYA İSTEDİĞİ ZAMAN UKRAYNA TAHILINA YÖNELİK AMBARGOYU BİTİREBİLİR"

Rusya'nın istediği zaman Ukrayna tahılına yönelik ambargosunu bitirebileceğini kaydeden Kirby, bu konuda yapılacak müzakerelerde Ukrayna'nın da taraf olması gerektiğini vurguladı.