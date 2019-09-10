ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest'te şampiyonluk için yarışacak

Fırat Üniversitesinde eğitim gören 7 mühendis adayından oluşan ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımları sayesinde şu ana kadar Teknofest'te bulundukları kategori de birinci gelerek adını finale yazdırdı. Finalde şampiyon olmak için çalışmalarına ara vermeden devam eden takım, yapay zekalı yazılımlarında son testlerini yapıyor.



Dünya'nın en büyük ikinci havacılık festivali olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (Teknofest) finali 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Elazığ'da Fırat Üniversitesinde eğitim gören 7 mühendis adayı bir akademik personelden oluşan ASTAV Savaşan İHA Takımı, yerli ve milli yazılımlarını 3 kilo ağırlığında 2 kilogram yük taşıyan, 80 kilometre hız yapabilen İHA ile birleştirdi. Savaşan İHA yarışmasında yazılımlarıyla 'Döner Kanatlı İHA kategorisinde' mücadele eden takım, ön tasarım raporundan 100 üzerinden 92 ve Kritik Tasarım Raporundan ise 100 üzerinden 96.33 puan aldı. Son olarak Uçuş Kanat Video Aşamasını geçen takım final için hazırlıklarını yapmaya başladı.



"Görevi,takip edip kilitlenme"



ASTAV Savaşan İHA Takımı olarak yarışmaya katıldıklarını belirten Takım Kaptanı Murat Yalçınkaya, "Toplamda 7 arkadaşız. Takımımız 3 elektrik, 3 yazılım ve bir de makine mühendisinden oluşmaktadır. Araştırma tasarım ve üretim ile beraber çalışmamız 6 ay sürdü. Şu anda tamamen görüntü işlemi bilen otonom bir drone ürettik. Tekno İHA Savaşları yarışmasındaki amacımız diğer yarışmacı arkadaşları tespit edip 10 saniye boyunca takip etmektir. Bir nevi savaş uçaklarında olan kitlenme mekanizmasını İHA'lara uygulamak. Drone'miz toplamda 3 kilodur ve 2 kilogram faydalı yük taşımaktadır. Görevimiz daha çok takip ve kitlenme üzerinedir. Cihaz kendi zekası ile İHA'yı takip edip 10 saniye içerisinde bulacak. Bu bilgileri kontrol istasyonumuza oradan ise bir servere aktarıyor" dedi.



"Yerli ve milli yazılım"



Yarışmanın 500 yarışmacı ile başladığına değinen Yalcınkaya, "İlk elemede takım sayısı 150'ye düştü. Biz bu ilk rapordan 100 üzerinde 92 puan alarak birinci olduk. İkinci elemede takım sayısı 60'a düştü. Biz 100 üzerinde 96,33 alarak yine birinci olduk. Şu anda 46 takımla yarışacağız. Amacımız bu yarışmada da birinci olmak. Ara gövdeyi hazır olarak alıyoruz. Yarışmaya özel modifikasyonlar yapıyoruz. Yarışma kitapçığında belirtildiği gibi kendimiz tasarlamamızı istemiyorlar. Yarışmaya özgün parçalar tasarladık ve üzerine ekledik. Yazılım tamamen yerli ve milli bir yazılımdır. Kendimiz yazdık bu yazılımı bize aittir" ifadelerini kullandı.



Yarışmanın asıl amacının yazılım geliştirmek olduğunu aktaran Yalçınkaya, 7 kişiden oluşan takımda herkesin ayrı bir görevinin olduğunu kaydetti. - ELAZIĞ