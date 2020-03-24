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Asteriks'in çizeri Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etti
7 saat önce
Asteriks çizgi romanlarıyla tanınan ünlü illüstratör Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etti.
Uderzo'nun bir yakını, sanatçının geçirdiği kalp krizinin ardından uykuda yaşamını yitirdiğini, koronavirüs salgını ile bağlantılı olmadığını söyledi.
Asteriks çizgi romanlarıyla tanınan ünlü illüstratör Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etti.
Uderzo'nun bir yakını, sanatçının geçirdiği kalp krizinin ardından uykuda yaşamını yitirdiğini, koronavirüs salgını ile bağlantılı olmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:47
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