Asteriks'in çizeri Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Asteriks'in çizeri Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etti - Son Dakika Dünya

Asteriks'in çizeri Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etti

7 saat önce

Asteriks çizgi romanlarıyla tanınan ünlü illüstratör Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etti. Uderzo'nun bir yakını, sanatçının geçirdiği kalp krizinin ardından uykuda yaşamını yitirdiğini, koronavirüs salgını ile bağlantılı olmadığını söyledi.

Asteriks'in çizeri Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etti, System.String[]

Asteriks çizgi romanlarıyla tanınan ünlü illüstratör Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etti.


Uderzo'nun bir yakını, sanatçının geçirdiği kalp krizinin ardından uykuda yaşamını yitirdiğini, koronavirüs salgını ile bağlantılı olmadığını söyledi.

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Albert Uderzo, Kalp Krizi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:47 

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