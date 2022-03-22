Asteroide Çin Üniversitesinin Adı Verildi - Son Dakika
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Asteroide Çin Üniversitesinin Adı Verildi

22.03.2022 18:53
Asteroide Çin Üniversitesinin Adı Verildi

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından onaylanan Huazhongkejida Asteroidi (Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Çin pinyin sistemindeki yazımı) adını duyurmak için Pazartesi günü çevrimiçi ve çevrimdışı bir tören düzenlendi. IAU bildirisine göre, kod adı 52487 olan asteroit, 1995 yılında Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevleri'nden Xinglong Gözlemevi tarafından keşfedilmişti. Huazhong […]

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından onaylanan Huazhongkejida Asteroidi (Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Çin pinyin sistemindeki yazımı) adını duyurmak için Pazartesi günü çevrimiçi ve çevrimdışı bir tören düzenlendi. IAU bildirisine göre, kod adı 52487 olan asteroit, 1995 yılında Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevleri'nden Xinglong Gözlemevi tarafından keşfedilmişti.

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi çok sayıda bilim ve teknoloji atılımı yaptı ve fizik, astronomi ve uzay bilimleri gibi alanlarda disiplinler arası çalışmaları aktif olarak destekledi. HUST aynı zamanda Çin'in orta kesimindeki ilk Astronomi Bölümü'nü de açmıştı. IAU, asteroit kodundaki son üç rakam olan 487'nin HUST'nin Çin Eğitim Bakanlığı'ndaki kayıt numarasının son üç rakamı ile aynı olduğunu bildirdi. Asteroitler keşfedenin adının verildiği tek gök cisimleri. Adlandırma uluslararası ve kalcı bir onur olarak görülüyor.

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Teknoloji Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Astronomi, 22 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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