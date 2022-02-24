Asteroit Kuşağı Nedir? - Son Dakika
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Asteroit Kuşağı Nedir?

24.02.2022 20:52
Asteroit Kuşağı Nedir?

Asteroit kuşağı, Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında bulunan bir disk şeklidir.

Asteroit kuşağı, Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında bulunan bir disk şeklidir.

Asteroit kuşağı çok büyüktür. Asteroit kuşağında nesneler arası boşluk o kadar fazladır ki, uzay araçları çarpmadan kolayca geçebilmektedir.

Asteroitlerin her biri arasındaki boşluk 965 bin kilometrenin üzerindedir. Bu da asteroit kuşağındaki nesneler arasındaki mesafenin Dünya'nın çevresinden 24 kat fazla olduğunu gösterir.

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İllüstrasyon.

Asteroit kuşağı ilk olarak 1801'de keşfedildi. Bu, Giuseppe Piazzi'nin Ceres'i keşfettiği zamandır. Ceres bir cüce gezegendir ve asteroit kuşağında gözlemlenen ilk nesne olma özelliğini taşır.

On beş ay sonra da büyük bir asteroid tespit edildi ve Pallas ismi verildi.

İSMİ 1850'LERDE KONULDU

Önümüzdeki birkaç on yıl içinde daha fazla nesne bulundu ve 1850'lerde gökbilimciler bölgeyi "asteroit kuşağı" olarak adlandırdı.

2000 yılına kadar 100.000'den fazla asteroit keşfedilmişti.

Asteroitler kaya ve metalden yapılmıştır ve hepsi düzensiz şekillidir.

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Jüpiter, Uzay, Mars, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

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