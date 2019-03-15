Aşti-Bağlıca Çevre Yolu Çalışmaları Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bağlıca bölgesini çevre yoluna bağlayacak bulvarın çalışmalarına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bağlıca bölgesini çevre yoluna bağlayacak bulvarın çalışmalarına başladı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağlıca bölgesinde yaşayan vatandaşların merkez trafiğine girmeden şehir dışına ulaşımını sağlayacak bağlantı yolu, çevre yolu ile birleştirilecek.



Yapılacak yol ve kavşak, Sabancı, 15 Temmuz Şehitler ve Bağlıca Bulvarı ile AŞTİ'yi birbirine bağlayacak.



Başkent trafiğini rahatlatmak amacıyla yapımına başlanan çalışmayla 3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli yol üzerinde bir alt geçit, 4 bağlantı ve 2 de yonca kolu yapılacak.



Yol, otobüs giriş çıkışları için de alternatif görevi üstlenecek.

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