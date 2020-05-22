65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilme izni verilmesinin ardından bugün de Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) hareketlilik yaşandı.



İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 22 Mart tarihli genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) Seyahat İzin Belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilme imkanı getirilmişti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine de izin verilmişti. Dün saat 09.00'dan itibaren başlayan başvuruların ardından "Seyahat İzin Belgesi" onaylanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, AŞTİ'ye gelmeye başladı. AŞTİ'deki seyahat izni hareketliliği bugün de devam etti. Seyahat İzin Belgesi onaylanan 65 yaş üstü vatandaşlar ve refakatçileri, bilet alıp otobüslerini bekledi.



AŞTİ'de bekleyen Mudiye Koşmaz (75), Rize'ye gideceğini belirterek, "Çıkamıyordum, iki aydır evdeyim" dedi. Koşmaz, "Gitmek istiyorum, çok sıkıldım" ifadelerini kullandı. Annesine refakat eden Süleyman Koşmaz ise, "2-3 aydır annem evden dışarı çıkamıyor. Çok sıkıldı, gitme zamanı geldi" şeklinde konuştu.



Nurhayat Ertekin (65) ise, "Seyahat izini aldım. Kendi memleketim olan Adana'nın Akçatekir ilçesine gidiyorum" dedi. Dört aydır sokağa çıkmadığını belirten Ertekin, "İzin tabii ki rahatlatıcı. Gereken önlemleri aldıktan sonra insanlar kendini koruyabiliyorsa bu izini de değerlendirmesi güzel ama 'izin verildi' deyip de yine her şeyi es geçiyorsa o da kendine zarar verir" ifadelerini kullandı. Ertekin, korona virüse karşı önlem alınması gerektiğini de vurguladı. - ANKARA