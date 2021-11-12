Üye Girişi
AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk - Son Dakika

AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk

12.11.2021 16:47
AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), yurt genelinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ara tatil öncesi son ders zilinin çalmasıyla yoğunluk yaşandı.

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), yurt genelinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ara tatil öncesi son ders zilinin çalmasıyla yoğunluk yaşandı.

İlk ve ortaöğretim öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde uygulanacak ilk ara tatili kapsamında, bugün son ders zili çaldı.

İl dışında tatilini çocuklarıyla geçirmek isteyen aileler, AŞTİ'de yoğunluk oluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AŞTİ Zabıta Müdürü Salim Uludağ, okulların kapanmasıyla yaşanacak yoğunluğa yönelik gerekli önlemleri aldıklarını, seyahat etmek için gelen yolcuların ısı ölçer testinden geçtikten sonra terminale alındığını bildirdi.

Otobüslerde yolculuk öncesinde ısı ölçerler ve dezenfekte işlemlerinin uygulandığını vurgulayan Uludağ, "Biletlemelerde HES kodu olmadan işlem yaptırmıyoruz, yapan firmalara cezai işlem uyguluyoruz. Bugüne kadar öyle bir firma ile karşılaşmadık. Şu anda yolcu oranını günlük bazda söylersek, yüzde 5 oranında bir artış var. Bu yoğunluk cumartesi olacağı için artışı o gün bekliyoruz." diye konuştu.

Biletlerde fiyat artışı yok

Bir otobüs firmasının yetkilisi Çetin Önal da öğleden sonra yoğunluğun hissedilmeye başlandığına dikkati çekerek, "Ankara olarak, otobüs sektöründe fiyatlarda herhangi bir artışa gitmedik. Genelde PCR testi, HES kodu gibi sorgulamalarla bilet satışımızı yapıyoruz. Yoğunluk oluşmasıyla ilave servisler uygulamaya aldık. Şu anda 60'a yakın ilave servisimiz var. Yoğunluğun pazar gününe kadar devam edeceğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk
AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk
AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk
AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk
AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk

Şehirler Arası Otobüs, Ankara, Uludağ, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı 16:25 Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler 16:22 Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu
Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım 15:57 Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 15:41 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde! 15:32 Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!
Başak Cengiz'in komşusuna attığı 15:13 Başak Cengiz'in komşusuna attığı "Düğünüm bahara olabilir" mesajı yürek burktu Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü 15:03 Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
16:48 Talihsiz kadın, gönül ilişkisi kurduğu adam tarafından öldürülüp su kuyusuna atıldı
16:25 Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı
16:23 UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi
16:21 Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler
16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu
15:57 Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım
15:53 Kıbrıs Zafere Doğru, Aşk Mantık İntikam, Aziz dizileri yeni bölüm fragmanları
15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız
15:32 Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!
Talihsiz kadın, gönül ilişkisi kurduğu adam tarafından öldürülüp su kuyusuna atıldı Talihsiz kadın, gönül ilişkisi kurduğu adam tarafından öldürülüp su kuyusuna atıldı         
16:48
UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi         
16:24
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü talihsiz adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü talihsiz adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum         
16:08
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış         
16:02
Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi         
15:53
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız         
15:38
Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor         
15:21
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 16:53:02. #1.12#
SON DAKİKA: AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement