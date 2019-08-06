AŞTİ'de bayram öncesi denetimler arttı
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince, bayram öncesi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki (AŞTİ) denetimler artırıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:22 Kaynak: AA
ekiplerince, bayram öncesi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki (AŞTİ) denetimler artırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin rutin olarak yaptığı denetimleri, Kurban Bayramı
öncesinde sıklaştırdığı, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmesi için yoğun mesai harcandığı bildirildi.
Açıklamada, bilet gişelerinin evraklarını, büfelerde satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini ve satışın hijyenik bir ortamda olup olmadığını kontrol eden zabıta ekiplerinin, otobüs işletmelerini yangın tüpleri dahil olmak üzere tespit edilen eksiklikleri konusunda uyardığı belirtildi.
Türkiye'de vekillerin maaşı, Avrupa'daki meslektaşlarını geride bıraktı Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Beklentimiz 1 yılda 1500-2000 Suriyeli gönderebilmek Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak