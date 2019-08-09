Son Dakika Haberleri: AŞTİ'de bayram yoğunluğu başladı
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AŞTİ'de bayram yoğunluğu başladı

28 dakika önce

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

AŞTİ'de bayram yoğunluğu başladı, System.String[]
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatili için otobüs yolculuğunu tercih edenler, AŞTİ'deki firmaların önünde uzun süre bilet kuyruğunda bekledi.
AŞTİ Müdürü Cemalettin Tanrıyakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesi AŞTİ'de yoğunluğun arttığını, gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
Tanrıyakul, AŞTİ'de bayram öncesi birçok firmanın ek sefer koyduğunu, bu nedenle günde yaklaşık 2 bin aracın AŞTİ'ye giriş çıkış yaptığını belirtti.
Arife günü yoğunluğun daha da artacağını vurgulayan Tanrıyakul, güvenlik önlemlerini de artırdıklarını kaydetti.
Ankaralıların huzurlu bir yolculuk yapması için özellikle güvenlik anlamında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Tanrıyakul, kolluk kuvvetleri ile koordineli, 24 saat esasına göre çalıştıklarını, 200'e yakın kamera ile güvenliği sağladıklarını aktardı.
AŞTİ'de otobüs firması çalışanı Osman Kurnaz da ek seferlerin dolduğunu, terminalde bulunan firmaların müşteri yoğunluğundan memnun olduklarını belirtti.
Kurban Bayramı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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