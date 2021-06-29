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AŞTİ'DE COVİD-19 AŞISI - Son Dakika

AŞTİ'DE COVİD-19 AŞISI

29.06.2021 17:17

ANKARA Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışanlara ve vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

ANKARA Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışanlara ve vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tren ve otobüs hatlarında oluşturulan merkezlerde aşı hizmetinin başladığını duyurdu. Bakan Koca, İlk uygulama Ankara'da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli dedi.

Bakan Koca'nın duyurusu üzerine AŞTİ'de bulunan sağlık merkezinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerce yerinde aşı uygulaması başlatıldı. Yetkililer tarafından aşılamanın başladığına yönelik yapılan anons ile birlikte çok sayıda kişi aşı olmak için belirlenen alana geldi. Vatandaşlara onay kodu düzenlenerek, sisteme girişleri gerçekleştirildikten sonra koronavirüs aşısı yapıldı. Aşılarını yaptıranlardan bir süre istirahat etmeleri istenirken, herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

'ÇOK GÜZEL SONUÇLAR ALDIK'

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sırrı Kotanoğlu, Dün Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda, Esenboğa Havalimanı'nda, bugün de AŞTİ'de hem gelen hem de giden yolcular için aşı uygulamasına başladık. İki günde aldığımız rakamlar gayet güzel. Ankara'da yaklaşık 4 milyonu aşkın aşı yaptık. Çalışanları yerinde aşılamak adına başlattık bu uygulamayı. Bugün yaklaşık 10'u aşkın AVM'de başladık, dün başladığımız YHT garında çok güzel sonuçlar aldık. Havalimanı ile görüştüm, arkadaşlar orada da aşılamaya devam ediyor. Amacımız su; aşıya ulaşılabilirliği arttırmak, böylelikle aşı olan nüfusumuzu arttırmak. Bu pandemiyi aşı ile sonlandırma gayesindeyiz. Hastaneler, sağlık merkezlerimiz hepsinde 24 saate varan aşı hizmetimiz var. Halkımız bir an önce randevu alarak, randevu alamıyorsa bu tür yerlerde aşıyı olalım ve inşallah pandemiyi el birliği ile halledeceğiz, tek amacımız bu dedi.

AŞTİ'de aşılarını yaptıran vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını, randevu almadan kolaylıkla aşılarını yaptırabildiklerini söyledi.

AŞTİ'DE COVİD-19 AŞISI
AŞTİ'DE COVİD-19 AŞISI
AŞTİ'DE COVİD-19 AŞISI
AŞTİ'DE COVİD-19 AŞISI
AŞTİ'DE COVİD-19 AŞISI

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Twitter, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AŞTİ'DE COVİD-19 AŞISI - Son Dakika


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